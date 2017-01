Sediu de primărie, la standarde moderne

PRIMĂRIE MODERNĂ. Primarul din Dumbrăveni, Gheorghe Cenuşă, se poate lăuda că în doar trei ani a reuşit să reabiliteze instituţiile publice din cele două sate care aparţin de unitatea administrativ teritorială (n.r. - Dumbrăveni şi Furnica) şi a reuşit să pietruiască drumurile comunale pentru a se putea circula şi cu autoturismele. Una din cele mai importante realizări ale primarului o reprezintă reabilitarea, modernizarea şi extinderea sediului Primăriei. El a povestit că, în 2008, când a venit în fruntea comunei, clădirea Primăriei se afla într-o stare deplorabilă. „Actuala Primărie arată cu totul altfel faţă de cum era înainte să vin eu. Pereţii exteriori erau peticiţi şi se putea observa cu ochiul liber că era o clădire neîngrijită, care nu a fost reabilitată niciodată. Diferenţele sunt vizibile. În opinia mea, cam aşa ar trebui să arate o Primărie care are un primar gospodar”, crede edilul.

REABILITĂRI PE BANI PUŢINI. Clădirea modernă, îmbunătăţită de la a la z, arată ca şi cum ar fi scoasă din vitrină. Cenuşă a mai spus că meşterii din comună au lucrat încontinuu şase luni să schimbe atât interiorul cât şi exteriorul clădirii şi au reuşit să ofere o nouă faţa Primăriei. „Printre lucrările care s-au efectuat se numără montarea gresiei, faianţei, amenajarea unor grupuri sanitare interioare, dotare cu mobilier şi echipare cu centrală pe combustibili solizi necesară în sezonul rece. Vechea clădire a fost extinsă iar acum avem opt încăperi, la care se adaugă o cameră în care se află centrala şi trei magazii mari. Mai avem şi un grup sanitar exterior care rămas de pe vremea vechii administraţii, pe care l-am finalizat din fonduri de la bugetul local”, a mai declarat primarul. Valoarea lucrărilor a ajuns la 150.000 de lei cu bani doar de la bugeul local. „Cu bani puţini am reuşit să schimbăm faţa Primăriei. În plus, am amenajat şi gard pentru împrejmuirea Primăriei, am amenajat spaţiul verde din faţa sediului şi am plantat pomi ornamentali”, a spus Cenuşă.