Sediu nou de Primărie?

În funcţie de situaţia financiară a comunei, primarul din Oltina, Gheorghe Chirciu, are intenţia de a amenaja un nou sediu al Primăriei, care va funcţiona în vechea clădire a CAP-ului. „Fostul sediu al CAP este mare şi ar putea adăposti toate serviciile Primăriei, urmând ca acualul sediu să fie transformat într-un muzeu al comunei. Toate costurile pentru reabilitarea fostului sediu al CAP ar costa aprox. 300.000 de lei, în preţ intrând şi amenajarea unei parcări şi a unui mini părculeţ”, a spus Gheorghe Chirciu. Primarul a adăugat însă că toate acestea vor fi făcute doare cu acordul locuitorilor comunei. „Trebuie să am consimţământul locuitorilor. Dacă vreau să mut sediul Primăriei trebuie să am şi acordul locuitorilor, mai ales că nu este o lucrare care trebuie urgentată”, a spus Chirciu. El a mai spus că, în altă ordine de idei, adiministraţia locală a pregătit terenurile pentru construcţia a opt locuinţe pentru specialişti, proiect propus de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. „Noi avem locurile de casă pentru intelectualii din sistemul public (profesori, doctori etc.), însă trebuie ca Guvernul să aloce fondurile necesare construcţiei locuinţelor”, a afirmat Gheorghe Chirciu.