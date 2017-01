Sediu pentru jandarmi, la Ovidiu

08:05:14 / 20 Decembrie 2013

o prostie

Ministerul de interne are deja o cladire, sediul politiei de pe sos Nationala pe care n-o cedeaza Consuliului Local. Acest primar darnic trebuia sa le puna in vedere acest lucru celor de la MI, dar, cu asa consilier personal, asa gandire. Acolo se putea deschide tot un cabinet medical stomatologic diabetologic, orice dar nu jandarmerie.