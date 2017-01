Sediul Direcţiei de Muncă, pichetat de cîţiva sindicalişti de la „Oil Terminal”

După un an plin de proteste în toate sectoarele economiei româneşti, începînd cu revendicările pensionarilor şi terminînd cu cele ale profesorilor şi personalului din sănătate, sindicaliştii de la „Oil Terminal” au dat tonul nemulţumirilor de iarnă pe platforma constănţeană. Aprox. 20 de membri ai Sindicatului Liber „Petrolul”, din cadrul societăţii „Oil Terminal”, escortaţi de jandarmi, au pichetat, ieri, la ora 8.00 fix, sediul Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie (DMSSF) Constanţa. Protestul sindicaliştilor conduşi de liderul Aurel Gheorghe a fost motivat de refuzul conducerii DMSSF Constanţa de a înregistra conflictul de interese declanşat de aceştia, mai ales că administraţia societăţii „Oil Terminal” nu le-a mai acordat creşterile salariale cuvenite. Aurel Gheorghe susţine că pe parcursul anului 2003, între sindicat şi patronat a fost semnat un Contract Colectiv de Muncă, valabil pînă în 2008, însă cu posibilitate de negociere anuală, în fiecare toamnă. Cu toate că înţelegerea a funcţionat o bună perioadă, în urmă cu patru luni, sindicaliştii au solicitat conducerii renegocierea condiţiilor salariale. „În urma pichetărilor organizate vara trecută, conducerea societăţii a hotărît să majoreze salariile cu o sută de lei în cazul fiecăruia dintre cei 1.345 de angajaţi, însă noi am solicitat mai mult, fapt care a condus la imposibilitatea derulării discuţiilor. Atunci, am solicitat DMSSF înregistrarea conflictului de interese, însă directorul executiv, Daniela Dragomir, nu a vrut nici în ruptul capului să audă de aşa ceva. Pentru a atrage atenţia asupra acestei încălcări a legii, am decis să pichetăm timp de trei zile instituţia”, a declarat Aurel Gheorghe.

Pe de altă parte, liderul sindical a afirmat că refuzul conducerii instituţiei constănţene are la bază „doar interese politice, guvernarea portocalie fiind obişnuită să dicteze în relaţia cu partenerii sociali şi să le închidă gura cînd vine vorba de drepturile cuvenite”. În replică, Daniela Dragomir susţine că demersul sindicaliştilor este lipsit de orice bază legală, concilierea dintre protestatari şi administraţia societăţii fiind făcută doar prin respectarea normelor în vigoare. „Art. 13 din Legea 168/1999 spune că pe durata valabilităţii unui CCM nu pot fi declanşate conflictele de interese. Există doar excepţie pentru declanşarea acestor negocieri, atunci cînd patronatul nu respectă înţelegerile făcute. Sindicaliştii au refuzat oferta administraţiei şi nu mai pot declanşa un astfel de conflict. Am fost acuzată că mă opun sindicatelor şi că este o luptă personală, însă precizez că este vorba despre respectarea legilor în vigoare”, a declarat Daniela Dragomir. Sindicaliştii nu au depus niciun memoriu către conducerea DMSSF, atît Daniela Dragomir, cît şi Aurel Gheorghe susţinînd că toate detaliile pichetării au fost stabilite prin telefon, protestatarii refuzînd orice idee de dialog cu conducerea instituţiei constănţene. „Le-am recomandat să se adreseze instanţei pentru că este o problemă de contencios administrativ, însă au refuzat acest lucru. Mai mult, deşi mă aşteptam ca bannerele pe care le-au folosit în vederea exprimării nemulţumirilor să conţină mesaje concrete privind problemele dumnealor, am constatat că acestea erau orientate doar împotriva mea. Am înţeles că protestatarii au nevoie de înregistrarea conflictului pentru o posibilă declanşare a grevei generale, dar acest lucru trebuie să se desfăşoare conform legii”, a completat Daniela Dragomir. Sindicaliştii susţin că vor mai picheta instituţia astăzi şi luni, însă în cazul în care nu se va ajunge la nicio soluţie, vor înainta un memoriu către ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Gheorghe Barbu, dar şi către conducerea Organizaţiei Internaţionale a Muncii.