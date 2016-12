Sediul Enel de lângă stadion, spart de hoți

18:31:55 / 21 Ianuarie 2016

mda

urasc acele aparate ROMPAY ! Inainte erau 3-4 casiere amabile si in timp ce imi numarau banii ma desfatam in decolteul lor generos... acuma cand trebuie sa bag banii in aparatul ala este atat de trist ... mai ales ca banii aia sunt cam multi !