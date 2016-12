Sediul Ministerului Culturii rămâne în Biblioteca Naţională

Ministrul Culturii, Puiu Haşotti, a anunţat că nu are intenţia de a muta sediul instituţiei pe care o conduce aşa cum plănuise fostul ministru al Culturii, Mircea Diaconu. \"Este posibil ca Mircea Diaconu să fi avut dreptate atunci când s-a gândit să mute sediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Cultural, numai că asta presupune o sumă de bani pe care ministerul nu o are. Oricum, Mircea Diaconu este primul cu care mă sfătuiesc atunci când iau decizii. Îmi este un bun coleg şi un bun prieten\", a mai spus Haşotti. Ministerul Culturii ar fi urmat să fie mutat la Palatul Creţulescu, unde, în prezent, îşi are sediul un organism de implementare a fondurilor structurale care aparţine Ministerului Educaţiei. \"Nu e normal să stăm într-o clădire care arată ca o bancă şi pe care scrie numele unei firme\", declara Mircea Diaconu, din fotoliul de ministru al Culturii. Ministerul Culturii s-a mutat, în 1 februarie, în noul sediu al Bibliotecii Naţionale a României, părăsind clădirea din şoseaua Kiseleff pe care o ocupa de opt ani. (M.D.)