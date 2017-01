Sediul pentru Situaţii de Urgenţă al ADI Sud-Est, la Constanţa

Consilierii judeţeni s-au întîlnit vineri într-o şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), avînd pe ordinea de zi 61 de puncte, din care doar 58 au primit votul favorabil. Unul dintre punctele importante aprobate s-a referit la aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud-Est” pentru Situaţii de Urgenţă (ADISU), la care judeţul Constanţa este asociat şi membru fondator. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat în cadrul şedinţei că, la ultima întîlnire a regiunii Sud-Est, s-a decis ca sediul ADISU să fie la Constanţa. „Am reuşit să-i conving şi pe ceilalţi preşedinţi de consilii judeţene că judeţul Constanţa este cel mai potrivit pentru sediul ADISU. Le-am explicat că aici este poarta de intrare în UE şi de aici se poate coordona mult mai bine. Mai mult decît atît, noi, la Constanţa, am reuşit să implementăm la nivel judeţean un sistem geospaţial pentru situaţii de urgenţă, care ne permite să intervenim în caz de calamitate”, a declarat Constantinescu. Un alt proiect important aprobat de consilierii judeţeni şi care se referă tot la siguranţa locuitorilor judeţului vizează un parteneriat româno-bulgar în cadrul Proiectului „Equipment to Save Our Lifes”, în cadrul căruia se doreşte achiziţionarea unui elicopter care să deservească sudul judeţului Constanţa şi nordul regiunii Dobrich din Bulgaria. Preşedintele CJC a făcut apel la consilieri să mobilizeze primarii pentru a depune proiecte în cadrul programului Casa Verde, al Ministerului Mediului. „Mulţi dintre primarii cu care am discutat au spus că nu sînt interesaţi de astfel de proiecte de înlocuire a sistemului de încălzire clasic şi a sistemului de producere a apei calde cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile. Le-am explicat primarilor că astfel de proiecte pot veni serios în sprijinul autorităţilor locale, mai ales că 80% din finanţare este asigurată de la UE, iar 20%, de CJC”, a declarat Constantinescu.

Proiecte pentru dezvoltarea turismului

În şedinţa de vineri au fost aprobate şi o serie de proiecte menite să crească atractivitatea din punctul de vedere turistic al judeţului Constanţa. Consilieirii judeţeni au aprobat două proiecte privind studiul de fezabilitate şi cheltuielile legate de proiectul „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică”. Un alt proiect în acest sens se referă la „Meniul Mării Negre”, proiect finanţat din Programul Operaţional Comun de cooperare în Bazinul Mării Negre. În cadrul acestui proiect se va urmări promovarea turismului durabil în ariile naturale din Bazinul Mării Negre, crearea unor reţele de agenţii active în sectorul turistic în vederea creşterii impactului economic al turismului în zonă. De asemenea, se va urmări promovarea de iniţiative comune pe piaţa internaţională, crearea de produse turistice transfrontaliere şi de standarde comune pentru servicii. Consilierii judeţeni şi-au dat votul şi pentru alocarea a 480.000 de lei pentru organizarea „Zilei Recoltei” şi a „Sărbătorii Vinului”, evenimente ce se vor desfăşura la pavilionul Expoziţional Constanţa.