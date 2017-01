Sediul Primăriei, în reabilitări

Primăria Adamclisi are în derulare un proiect pentru extinderea sediului, pentru că spaţiul deţinut în prezent, constând în trei încăperi relativ mici, este insuficient pentru derularea întregii activităţi a administraţiei publice locale. Primarul comunei, Anton Burcea, a declarat că banii puţini îl obligă să realizeze extinderea pe etape. „Deocamdată, am reuşit să amenajăm o cameră cu grupuri sanitare interioare pentru că înainte aveam toalete vechi în curte şi nu ne încadram în normele europene care se cer odată cu intrarea în Uniunea Europeană. În plus, am reuşit să construim încă o cameră unde am depozitat întreaga arhivă. Nu aveam o încăpere specială pentru toate documentele Primăriei, dar acum există o ordine printre acte”, a declarat primarul din Adamclisi. Edilul spune că, încă de anul trecut, a alocat bani pentru extinderea Primăriei dar după lucrările efectuate deja, au rămas 12.000 de lei, bani care vor fi utilizaţi pentru construirea altor încăperi. „Una dintre camere va fi un nou birou pentru separarea activităţilor din Primărie. De pildă, din cauza lipsei de spaţiu, viceprimarul este nevoit să stea în acelaşi birou cu secretarul şi, de fiecare dată când trebuie să ne întâlnim cu toţii pentru Consiliul Local, suntem nevoiţi să eliberăm un birou pentru a avea un spaţiu de şedinţe, iar asta înseamnă perturbarea celorlalte activităţi din Primărie”, a declarat Burcea.