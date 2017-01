Sediul Regionalei CFR Infrastructură, spart de hoţi

Două din încăperile sediului Regionalei CFR Infrastructură, situat în cartierul constănţean Abator, au fost atacate de către hoţi la sfîrşitul săptămînii trecute. Şapte calculatoare, achiziţionate acum un an, au fost sustrase din interiorul a două birouri ale compartimentului economic. Furtul a fost sesizat, ieri dimineaţă, de o angajată a secţiei amintite, Antonela Boncotă, care lucrează pe post de operator calculator. Funcţionara s-a prezentat la muncă mai devreme cu zece minute, a luat cheile biroului de la recepţia instituţiei, a deschis uşa biroului în care lucra şi... stupoare! Femeia a observat că ferestrele fuseseră forţate, gratiile de la ele, smulse şi că toate calculatoarele dispăruseră. Antonela Boncotă şi-a dat imediat seama că este vorba de o spargere şi a alertat paza de la intrarea în sediu iar apoi şi-a anunţat superiorii. Cazul este cercetat de Secţia 5 Poliţie, care a prelevat amprente de la locul infracţiunii. În această situaţie, privirile se întorc şi spre firma de pază care asigura obiectivul, S.C. Rodguard Security S.R.L. din Mangalia. Nimeni nu ştia ieri cînd a avut loc furtul, întrucît de vineri seara pînă luni dimineaţa birourile au fost pustii iar paznicii spun că nu au auzit nimic. În plus, angajaţii instituţiei spun că exteriorul clădirii nu este asigurat întrucît camerele video de supraveghere postate una spre depozitul de combustibil şi alta spre intrarea în sediul instituţiei, s-au defectat în urmă cu un an şi de atunci nu au mai fost schimbate.

Directorul Regionalei CFR Constanţa, Dorin Maier, consideră că dincolo de paguba materială, foarte importante sînt datele stocate electronic: „Informaţiile conţinute în computere erau financiar-contabile. Acum facem verificările şi sper că o parte din date să le avem totuşi retransmise către Oficiul Informaticii. Avem informaţia că ar exista aceste date trimise şi către ei. Cele două birouri erau biroul financiar şi biroul de contabilitate. Hoţii au căutat prin fişete dar, negăsind nimic de furat, s-au mulţumit cu aparatura. Acum patru ani, sediul a mai fost spart o dată. Atunci infractorii au intrat prin fereastra de la toaletă şi au furat nişte rezervoare de la wc, dar am recuperat banii de la firma de pază. Eu tot împotriva firmei de pază mă îndrept şi acum, dar aştept datele de la poliţie”. Instituţia s-a mai confruntat în anii anteriori cu furturi care par că urmează acelaşi mod de operare. Una dintre funcţionare îşi aminteşte: „Acum şase ani au intrat tot pe o fereastră şi au furat nişte mobilă. Au escaladat etajul întîi, au pus fotoliul în uşă şi cînd a ajuns directorul, a găsit uşa blocată. Atunci s-au furat şase telefoane mobile. Au fost prinşi cînd încercau să le comercializeze prin Poarta 6. Erau copii de ceferişti. În 1998, un alt furt, în acelaşi loc, după acelaşi scenariu: infractorii au dat gratiile la o parte şi au furat atunci ce le-a picat în mînă, mai multe timbre fiscale şi cîteva maşini de calcul. Gratiile erau prinse în doar cîteva şuruburi”.

Antonela Boncotă ne-a declarat că ultimele computere furate conţineau toate datele compartimentelor contabilitate şi financiar: ”Toate încasările şi toate plăţile din unitate erau acolo. Informaţiile stocau activitatea financiară a unităţii pe o perioadă de mai mulţi ani. Toate dosarele vor trebui refăcute, ne aşteaptă o muncă epuizantă. Dacă se întîmpla acum o săptămînă, eram moarte. Era închidere de lună şi trebuia să dăm balanţa de cheltuieli la Bucureşti... Au încercat să fure şi imprimanta şi copiatorul dar n-au reuşit; ori au fost prea grele, ori n-au avut timp.”

După cercetările poliţiei, o contabilă încerca să descreţească fruntea colegelor abătute din cauza faptului că şi-au văzut munca irosită: „măi, bambusul nu mi l-au luat!”. Angajaţii bănuiesc pe cineva care cunoştea interiorul instituţiei şi care studiase locul. Purtătorul de cuvînt al IPJ Constanţa, agent Anda Drăgulescu, consideră că este doar o problemă de timp pînă cînd hoţii vor prinşi, poliţiştii Secţiei 5 fiind deja pe urmele spărgătorilor.