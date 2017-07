„See You Again“ - cel mai vizionat videoclip din istorie. „Gangnam Style“, detronat

Videoclipul piesei ''See You Again'' a rapperului american Wiz Khalifa a devenit cel mai vizionat din istoria YouTube, detronând celebrul ''Gangnam Style'' al coreeanului Psy, informează marți AFP și Le Figaro. După aproape patru ani de domnie neîntreruptă, Psy, care se putea lăuda că a realizat cel mai vizionat clip de pe YouTube din istorie, a fost detronat. ''Gangnam Style'', hitul său planetar devenit un fenomen pe internet la lansarea sa în 2012, a coborât pe locul al doilea, iar titlul de cel mai vizionat videoclip din istoria Youtube revine piesei ''See You Again'', a rapperului Wiz Khalifa, care a realizat-o în colaborare cu cântărețul Charlie Puth. Includerea piesei în banda sonoră a filmului ''Furious 7'' ca omagiu adus actorului Paul Walker, decedat într-un accident de mașină, explică fără îndoială cele aproape trei miliarde de vizualizări, scrie ziarul francez. Marți dimineața, ''See You Again'' avea 2,896 miliarde de vizionări pe YouTube, depășind ''Gangnam Style'' (2,895 miliarde) și apropiindu-se rapid de pragul de trei miliarde. Cântecul lui Khalifa a fost lansat în aprilie 2015, la aproape trei ani după ''Gangnam Style''. Dar concurența este dură pe platforma video a Google, comentează Le Figaro. Din ianuarie 2017, portoricanul Luis Fonsi și hitul său internațional ''Despacito'' ''fac legea''. Interpretată în duet cu Daddy Yankee, piesa a ars etapele și în numai șase luni clipul fost vizualizat de 2,478 miliarde de 000 ori, un record.

Mai ales că ''Despacito'' este vizionat în prezent de 25 de milioane de ori pe zi, față de ''doar'' trei milioane pentru ''See You Again''. În acest ritm, piesa lui Luis Fonsi ar urma să câștige rapid titlul onorific de ''videoclipul cel mai vizionat din toate timpurile''. ''Gangnam Style'' a fost primul videoclip care a ajuns la un miliard de vizionări pe YouTube, iar succesul său i-a determinat pe inginerii site-ului să facă modificări atunci când a depășit 2,1 miliarde de vizualizări, un prag considerat ca maximum posibil. Succesul ''Gangnam Style'', un cântec satiric despre noii îmbogățiți dintr-un cartier din Seul, pe mișcări de dans frenetice, l-a surprins chiar și pe autorul său, Psy, care a câștigat notorietate la nivel mondial. ''Gangnam Style'' a fost cântat chiar și la ONU de către fostul secretar general sud-coreean al organizației Ban Ki-moon.

Pragul de un miliard de vizualizări a mai fost atins de un total de 68 de videoclipuri pe YouTube, cu trei excepții toate fiind videoclipuri muzicale.