Şef nou la Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa

De la 1 aprilie, Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa are un nou şef. Printr-un ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Bogdan Marcel Pandelică, fostului comisar şef al instituţiei care coordonează activitatea în sectorul protecţiei consumatorilor din judeţele Constanţa, Tulcea şi Brăila, Eugen Voineagu, i-au încetat prerogativele, însă acesta poate opta pentru ocuparea unei funcţii de comisar superior treapta I. Tot printr-un ordin al preşedintelui ANPC, 129 din 1 aprilie, la conducerea instituţiei a fost numit, pe o perioadă determinată pînă la ocuparea postului de comisar şef prin concurs, Gavrilă Bogdan Dima. Ceremonia oficială de instalare în funcţie a noului comisar şef a avut loc ieri, la sediul instituţiei, în prezenţa prefectului judeţului Constanţa, Liviu-Tit Brăiloiu, şi a preşedintelui Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu. “Trebuie să îi mulţumim lui Eugen Voineagu pentru activitatea prestată, dar şi să îl anunţăm pe noul comisar şef ca va avea o sarcină grea la conducerea instituţiei. Singurul lui prieten trebuie să fie legea. Avînd în vedere că pe litoral vor veni foarte mulţi turişti, trebuie să vă implicaţi total în această activitate”, a declarat prefectul Brăiloiu. În acelaşi timp, Nicuşor Constantinescu a afirmat că, deşi instituţia cu sediul în Constanţa are doar 50 de angajaţi, aceasta a reuşit să obţină rezultate bune şi să cîştige încrederea consumatorilor. “Am discutat şi la nivel de Guvern situaţia aceasta, mai ales că acest Comisariat coordonează activitatea în doar trei judeţe, în vreme ce Regiunea Sud-Est are şase judeţe. Chiar dacă sînt puţini angajaţi, iar spaţiul nu este corespunzător, putem face mai multe cu voinţă politică. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor este o instituţie în care oamenii au foarte mare încredere”, a declarat Nicuşor Constantinescu. La rîndul său, fostul şef al Serviciului Executare Silită din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri, a declarat că va face tot ce îi stă în putinţă pentru a creşte şi mai mult încrederea consumatorilor în această instituţie. “Planurile mele pentru această instituţie sînt foarte mari, însă nu ştiu dacă voi reuşi să duc la bun sfîrşit tot ce mi-am propus. Există un studiu european care arată că doar un român din trei are încredere în protecţia consumatorilor, aşa că voi insista pentru schimbarea cestei situaţii. În acelaşi timp, trebuie să avem şi un management al calităţii bine pus la punct”, a declarat Bogdan Dima.