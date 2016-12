Şef nou la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

20:45:46 / 25 Ianuarie 2014

SUNT NAUCIT

De mai multi ani, si in deosebi din 2012, observ cu regularitate ca in toate functiile de raspundere nationala sunt NUMITI sau ALESI numai OLTENI., Oare numai ei sunt DESTEPTI si CAPABILI dintre cei 10 - 14 milioane de electori romani ????? In Oltenia nu sunt facultati, nu sunt academii dar vad ca pe banda rulanta sunt cei mai destepti., Iata cativa:Geoana, Dragnea, Ponta, Cornea,Zgonea si pe deasupra si cismarul post- mortem ceausescu cu tot neamul lor din scornicesti. Eu cand eram la scoala imi atragea atentia cateva minuni caracteristice pentru Olteni cum ar fi : - La caracal s-a rasturnat caru cu prosti -Prima borna de kilometru se afla LA 800m., - Puscaria pe strada libertatii - Cimitirul pe strada invieriii si multe alte asemenea minuni oltenesti., Cred ca e timpul ca oamenii de VALOARE sa ia o pozitie HOTARATA asupra unor astfel de PROCEDURI DISCRIMINATORII ., l