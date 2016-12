Şef nou la Interne

07:20:44 / 25 Ianuarie 2014

sef nou cu obiceiuri vechi

In sfarsit , Oprea are portofel . Acest individ de meserie general de carton , ajuns la grade si functii fara nici un merit decat acela de linge - cisme si de navetist politic , si -a inceput mandatul de ministru consemnand la domiciliu prefectii , care nu vor mai avea voie sa plece de acasa pana la primavara cand nu va mai fi zapada . Actualul guvern s-a dovedit incapabil sa rezolve treburile , avand in vedere ca ministerele au fost incredintate unor diletanti , incapabili si penali . Oprea va da jos militaria din pod si va reusi sa faca ordine in MAI . Ce nu va reusi sa strice el ca interimar va reusi noul titular liberal care urmeaza sa fie numit de Crin . Rotatia cadrelor in regimul comunist a fost o joaca de amatori . Atentie la declaratia lui Ponta ; nu vor mai fi remaniati ministrii care au dovedit deja ca sunt incapabili ci probabil specialistii care conduc efectiv ministerele . Ponta si Crin nu se lasa pana nu lichideaza toate institutiile statului de drept .