Şef nou la IPJ Constanţa

ŞEF DE „IMPORT”. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa are, începând de ieri, un nou şef interimar. Este vorba despre cms. şef George Dorel Popa, care a fost numit în funcţie de chestorul Petre Tobă, comandantul Poliţiei Române, aflat, ieri, la malul mării. „Ministrul Vasile Blaga a aprobat împuternicirea cms. şef George Popa. Aceasta este, însă, o măsură tranzitorie, pentru că funcţia va fi ocupată în urma examenului care se va organiza, în cel mai scurt timp cu putinţă, cel mai probabil până la sfârşitul lunii iunie. Am considerat că este nevoie de un suflu nou la IPJ Constanţa, având în vedere, pe de o parte, dinamica infracţionalităţii de aici şi, pe de altă parte, creşterea numărului de tâlhării”, a declarat chestorul Petre Tobă, referindu-se la cele trei jafuri armate care au avut loc, în judeţul nostru, în decurs de numai patru zile. Cms. şef George Dorel Popa a lucrat, în ultimii şase ani, la Varşovia, unde a ocupat postul de consilier diplomatic pe probleme de Afaceri Interne, în cadrul Ambasadei României. Întrebat de ce s-a luat decizia numirii la conducerea IPJ Constanţa a unui poliţist care a lipsit atât de mult timp din ţară, chestorul Petre Tobă a răspuns: „Cms. şef George Popa a mai lucrat în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Este un profesionist, care a avut o activitate foarte bună în Polonia şi am considerat că ar fi nevoie de o altă viziune. Este un om cu experienţă şi cred că va face o treabă foarte bună. În plus, aici nu va fi singur, va avea la dispoziţie o întreagă echipă managerială, care-l va ajuta să se acomodeze”. Practic, interimatul cms. şef George Dorel Popa îl întrerupe pe cel al cms. şef Adrian Rapotan, care a trecut la comanda IPJ Constanţa în urmă cu o lună şi jumătate, după „abdicarea” fostului inspector şef, Aurelian Zaheu.

CRITICI. Chestorul Petre Tobă a explicat necesitatea acestei schimbări pomenind „unele aspecte negative” semnalate în activitatea IPJ Constanţa, în urma analizelor efectuate la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). „Mă refer, în primul rând, la faptele comise cu violenţă, care s-au înmulţit şi care provoacă un disconfort major în rândul cetăţenilor. De fapt, am observat o majorare a infracţionalităţii pe mai multe paliere”, a declarat chestorul Petre Tobă, completat, în aceeaşi notă dezamăgită, de subsecretarul de stat Nicolae Căbulea, adjunctul şefului Departamentului Ordine şi Siguranţă din cadrul IGPR: „Infracţiunile stradale sunt în creştere, potrivit datelor pe care le avem noi şi vrem ca acest fenomen să fie ţinut sub control, pentru ca toţi constănţenii să se poată bucura de un climat sigur şi liniştit”. Nu a fost clar despre ce analize fac vorbire cei doi şefi de la Bucureşti, în condiţiile în care statisticile date publicităţii arată clar faptul că numărul tâlhăriilor comise în primele patru luni ale acestui an, pe raza judeţului Constanţa, este mai mic cu 34 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cms. şef George Dorel Popa s-a arătat optimist la început de mandat: „Am contribuit, prin intermediul activităţii mele din Polonia, la modernizarea Poliţiei Române, aşa că nu sunt, nici pe departe, rupt de realităţile din ţară şi din Poliţia Română. Voi face tot ce îmi va sta în putinţă pentru a păstra siguranţa stradală şi a atinge toate obiectivele pe care mi le-am propus, inclusiv în ceea ce priveşte sezonul estival. Dacă voi reuşi să fac aceste lucruri, aş putea lua parte la concursul ce va fi organizat pentru ocuparea funcţiei de inspector şef al IPJ Constanţa”, a declarat cms. şef George Popa.

Între anii 1994 şi 2001 cms. şef George Popa a fost ofiţer de poliţie rutieră şi de cercetare penală în cadrul IPJ Constanţa. În perioada 2001 - 2003, acesta a ocupat funcţia de şef al Poliţiei Murfatlar, după care, în anul 2004, a plecat în Polonia, unde a lucrat, până în acest an, în cadrul Ambasadei României.