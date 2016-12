Şef nou la Poliţia Port

07:33:10 / 20 Mai 2014

Cioara de Bucuresti

Sabine baga-ne-am pula mata si in familia ta tigani cizelati....si in securistu' de tactu' care te-a facut militian de cariera. Ai venit la Constanta sa faci combinatiile la oamenii tai si acum pleci din poliție narcomanule?? Jeguleee... Dadeai lectii de morala si de profesionalism la alții si tu esti un combinator de mic ma pishatule..si acum te desparti pe cale amiabila de MAI ca fotbaliștii ....pai normal daca ați facut milioane de euro si inainte si acum...stii tu cum...ai băut la cafele in port la Agigea il pupai in pula pe sefu de vama..tot cioara de-a ta... Si pe polițiști ii mascareai de ziceai ca mata a inventat poliția ...futu-te-n gura de jeg... Ai plecat pe cale amiabila....la 32 erai deja comisar-sef..ai merite deosebite știm cu toții....Trebuia sa pleci dupa Prietenul tau Secareanu..stii tu unde..si cand....cand stateai mai mult pe la București de frica. Dumnezeu nu doarme ma băiatule si acum poate ai plecat sa-ti cheltui milioanele linistit....dar tăvălugul vine cand nu te aștepti indiferent cine pula mea te crezi ....