Șefa Asistenților Sociali Constanța, în stare critică! Să donăm sânge pentru ea!

O constănțeancă se află în stare gravă la spital și are nevoie de ajutorul nostru! Victimă a unui accident rutier, asistentul social şi preşedintelele sucursalei Teritoriale a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali (CNASR) Constanţa, Adriana Mihalache, are nevoie de sânge. În prezent, ea este internată la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) “Sf. Apostol Andrei” din Constanța. Colegii săi de la Colegiul Național al Asistenților Sociali s-au mobilizat și au creat pe Facebook evenimentul ”Donăm sânge pentru Adriana Mihalache”, prin intermediul căruia fac apel la constănțeni să doneze sânge pentru a-i salva viața femeii (https://www.facebook.com/events/1438252672928944/). ”Vă rugăm să ne mobilizăm pentru că pierde sânge și este nevoie de transfuzii!”, au transmis reprezentanții sucursalei CNASR Constanţa. Mesaje de ajutor au apărut și pe pagina de socializare a directorului Crucii Roșii, filiala Constanța, Carmen Lungu: ”Oameni buni, Adriana Mihalache, asistent social al Centrului de sănătate mintală - adulți, a avut un accident grav. Are nevoie de sânge din grupa A NEGATIV. Vă rog din suflet, dacă aveți o astfel de grupă și puteți dona la Centrul de Transfuzii Constanța, să îi spuneți numele. Vă mulțumim! Dacă nu puteți... dați share... poate se găsesc oameni cu suflet mare!”.

AICI DONAȚI!

Toți cei care vor să ajute pot merge la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanța, situat lângă Policlinica nr. 1 de la SCJU, de luni până vineri. De asemenea, în contextul nevoii mari de sânge, conducerea CRTS Constanța a prelungit programul de donare și sâmbătă, 23 iulie, în intervalul 9.00 - 13.30, pentru cei care nu o pot face în zilele lucrătoare. Atenție, oricine poate fi donator, indiferent de grupa de sânge!

CUM A AVUT LOC TRAGEDIA

Nenorocirea s-a produs marți după-amiază, 19 iulie, în satul Valea Seacă din comuna constănțeană Valu lui Traian. O femeie conducea o mașină pe Drumul Național 3, dinspre Constața spre Murfatlar. Se pare că șoferița rula cu viteză deși se afla în localitate și nu a mai avut timp să frâneze, lovind-o pe Adriana Mihalache, care traversa chiar în acel moment strada pe trecerea de pietoni. Victima a fost catapultată pe șosea în urma violentului impact. La fața locului a ajuns în cel mai scurt timp posibil un echipaj de la Ambulanță. Femeia a suferit un traumatism cranio-cerebral deschis și a fost transportată la spital într-o stare extrem de gravă. La acel moment ea era inconștientă și a fost nevoie să fie intubată. Conducătoarea auto s-a ales cu un dosar penal.

