Şefa DIICOT îi reproşează lui Berbeceanu că a fost „luată de urechi” din cauza lui

În rechizitoriul DNA prin care au fost trimişi în judecată fostul şef al DIICOT Alba, Ioan Mureşan, fostul procuror Nicolaie Cean, de la Parchetul Tribunalului Alba, şi poliţistul Alin Muntean, pe motiv că au fabricat probe pentru a-l înfunda pe comisarul Traian Berbeceanu, fost şef al BCCO Alba, apare, deloc suprinzător, şi numele şefei DIICOT, procuroarea Alina Bica. Procurorii DNA au prezentat în rechizitoriu o discuţie purtată între Traian Berbeceanu şi adjunctul Poliţiei Române, chestorul Florentin Robescu. Potrivit luju.ro, Berbeceanu îi dezvăluie lui Robescu cum s-ar fi încercat muşamalizarea raportului în care el prezenta posibile fapte de corupţie ale lui Mureşan, Cean şi Muntean. Comisarul îi povesteşte o întâlnire pe care a avut-o cu Alina Bica în biroul acesteia de la DIICOT, la care a participat şi adjuncta DIICOT, Georgiana Hosu, în care procuroarea i-a reproşat că a trimis acel raport, din cauza căruia “a fost luată de urechi” de procurorul general. De asemenea, Berbeceanu povesteşte cum Alina Bica i-ar fi reproşat că îi vânează procurorii, atenţionându-l în acelaşi timp că nici el nu este “Albă ca Zăpada” şi să nu creadă că Ioan Mureşan va pleca, iar el va “rămâne acolo”.

În ediţia online a cotidianului nostru puteţi citit stenograma discuţiei dintre Traian Berbeceanu şi Florentin Robescu, aşa cum a fost ea prezentată de colegii de la luju.ro.

“Florentin Robescu (FR): Adică… Bine, oricum, ai văzut când am vorbit noi atunci la Iaşi, că am vorbit de multe ori atunci şi ţi-am zis: bă, Traiane, fă un raport, mă, detaliat cu toate astea.

Traian Berbeceanu (TB): Păi d-aia l-am şi făcut, Florentin. Deci când am vorbit la Iaşi, pe cuvântul meu de onoare că am avut deplină încredere că Bica face ceva. … (neinteligibil)… Săptămâna viitoare, cel târziu peste două săptămâni vin cu… cu ăsta, cum îl cheamă, cu Jean.

FB: Dar nu ştii că am şi vorbit cu ei şi am zis: bă, uite, vorbesc cu ăsta să stea de vorbă cu ea să nu ştiu ce.

TB: Da, păi mulţumită ţie am reuşit să stau de vorbă cu ea. Pe urmă, când am văzut că după chestia de la Iaşi nu s-a întâmplat nimic şi tot continuă, tot continuă, tot continuă, am zis, bă, trebuie să fac ceva, şi atuncea am făcut raportul ăla şi l-am dus la domnul Tobă. Eu atuncea mi-am dat seama că-s cărţile făcute că mi-o zis Tobă că dacă mă mut la altă Brigadă.

FB: Da, da.

TB: Deci eu mi-am dat seama că-s cărţile făcute.

FB: Mă, dar tu ai mai fost la el după aia? Nu.

TB: Nu, am vorbit cu el pe 6 seara atuncea. Când a fost asta?

FB: Nu, după raport, te întreb.

TB: Nu, nu, atuncea, lunea.

FB: Dar în schimb ai fost la asta? Te-a chemat asta?

TB: La Bica am fost eu în audienţă. Eram în Bucureşti, cu altă treabă, nu ştiu cu ce…

FB: Nu mi-ai zis atunci, n-am ştiut că…

TB: I-am zis la Jean, nu ţi-a zis? Poi, deci am fost la ea în audienţă, eram cu… dosarul ăla mare pe laminate pe care îl aveam în lucru şi care urma să… şi seara…

FB: Dar nu atunci când ai venit cu Mureşan, atunci ştiu.

TB: Nu, nu, nu! Aia când am venit cu Mureşan a fost chiar când au numit-o pe ea, după ce au instalat-o pe ea.

FB: Când a chemat şefii de brigăzi.

TB: A fost înainte de chestia cu Iaşiul, chiar. Ştii că după aia a fost convocarea cu ofiţerii de legătură la Iaşi, când i-am spus ei prima dată. Şi când am venit în Bucureşti, am zis: bă, ceva nu-i în regulă, şi hai să-i dau eu… şi i-am dat de pe telefonul mobil de pe internet… i-am dat un mail. Şi am scris încă o dată: dom'ne, aşa cum v-am adus la cunoştinţă şi la Iaşi, sunt probleme deosebite, foarte grave şi trebuie să le discutăm. Sunt în Bucureşti şi aş aprecia dacă mă primiţi mâine în audienţă. Şi a doua zi dimineaţă m-a sunat de la ea de la cabinet că mă aşteaptă la ora 2 sau la nu ştiu cât. Şi m-am dus în audienţă şi i-am spus încă o dată. Eu atuncea mi-am dat seama că atuncea când am adus raportul la Tobă, Jean ştii cum a zis că i-l arată la Georgiana Hosu (adjuncta DIICOT - n.r.). Eu nu cred că i l-o arătat la Georgiana Hosu, cred că i l-a arătat la Bica, pentru că Bica de când am intrat în birou la ea, era şi Georgiana Hosu de faţă: că ce, că mi-ai făcut raportul ăla, că m-a luat de urechi procurorul general că nu ştia nimica, că acuma nu se mai poate face nimica. Şi i-am zis: doamna procuror-şef, adică cum nu se mai poate face nimica? Că da, că ce e scris e scris. Şi i-am zis că nu vreau să se facă nimica, decât să se verifice aspectele din raport. Eu îs poliţist. Eu nu lucrez la Ministerul Public, am procedat legal. Am făcut un raport pe care l-am înregistrat şi l-am dat domnului inspector general.

FB: Am înţeles că era pornită rău atunci împotriva ta.

TB: Da, era pornită rău.

FB: Adică, ţi-a zis ceva de genul că tu nu eşti curat sau că nu eşti…?

TB: Nu sunt Albă ca Zăpada!

FB: Nu eşti Albă ca…

TB: A zis: că ce, că tu ai scris de procurorii mei, că tu îmi vânezi procurorii mei, că nici tu nu eşti Albă ca Zăpada. Şi i-am zis: doamna procuror-şef, eu sunt un poliţist cinstit, eu, dacă nu aveam probleme, nu aveam tupeul să fac ceea ce-am făcut.

FB: …(neinteligibil)…

TB: Şi i-am spus: mi-o spus domnul inspector general că opinia dumneavoastră este să mă mut la altă brigadă sau să mă mut la Bucureşti, iar eu nu sunt de acord să mă mut. Să nu crezi dumneata că pleacă Mureşan şi dumneata rămâi acolo! Şi i-am zis: doamnă, eu nu vreau decât să se verifice aspectele respective şi să se ia măsuri legale. Poate sunt cel mai bun, poate greşesc, să se verifice. Şi i-am zis: vă rog mult de tot, dacă într-adevăr, aşa cum avem informaţii, este un dosar în lucru şi eu şi echipa mea suntem dispuşi oricând să venim, să nu faceţi spectacol şi d-astea. Noi suntem înarmaţi permanent, nu ştiu ce. Că nu ştiu ce mai putem face acuma, că lăsaţi-mă să mă gândesc. Doamna procuror-şef, eu am deplină încredere în doamna Georgiana Hosu, pentru că am lucrat cu dumneaei în mai multe dosare pe economic, cum hotărâţi, aşa facem.

(…)

FB: Ministrul de vreo trei ori a zis, i-a zis lui Tobă: domnul Tobă, nu-i normal, dom'ne. Eu de ce nu am fost informat de treaba asta? Eu de ce nu am ştiut? Mie de ce nu mi s-a prezentat raportul şi nu ştiu ce. Şi ăsta a început s-o dea în bărci: păi da, dar ştiţi că avem multe cadre şi nu ne-am gândit că o să se ajungă aicea.

TB: Dar el se gândeşte la mine, un ofiţer superior de poliţie… la un şef de brigadă, la unul care mi-am dat sufletul pentru poliţia asta, deci Florentine, acum tu ştii, Tobă avea o mie de pârghii, fără să se bage peste procurori, putea să dispună să vina ăştia… domnul Sandu, cum îi zice, inspecţia internă, să verifice aspectele pe care le-am sesizat eu cu privire la poliţişti, nimic altceva.

FB: Bă, dar ştii ce, ştii p-aia… Tu ştii? Nici mie nu mi-a venit atuncea …(neinteligibil)… îmi pare rău. Tu trebuia, tu trebuia să faci… să propui cercetare prealabilă pentru ăsta, pentru Muntean. Nu? Că tu erai şeful lui. …(neinteligibil)…

TB: Da, Florentin, dar eu când am mers, când am fost atuncea la raport la domnul Tobă, când ai fost cu mine şi zicea: bă, sigur vrei să-i dau drumul? După ce m-a ţinut 12 ore …(neinteligibil)… şi i-am zis: da, categoric. Bă, îi dau drumul! I-am zis: daţi-i drumul! Şi atuncea i-am şi spus: cum vedeţi şi dumneavoastră, sunt şi aspecte comise de poliţişti care sunt competenţa Ministerului, pe care poate să le verifice oricine. Era o sesizare către şeful Poliţiei Române. Şi stai şi te gândeşti: dacă-s fapte făcute de procurori sau prezumtive, nu mă bag, că nu le pot verifica, dar alea făcute de poliţişti le pot verifica. Şi era cu totul şi cu totul altceva dacă venea Corpul de control şi zicea: bă, am discutat cu 50 de poliţişti şi uite ce-a rezultat, că toţi din brigadă i-ar fi spus şi nu se ajungea la aşa ceva. Şi atuncea nu puteau nici aştia de la DIICOT să spuna că… mizeria asta. Dar n-or vrut, că aicea a fost…

FB: N-or vrut. Păi nu vor pentru că… ce să zic?

TB: Şi Jean o băgat tot sub preş şi cum o hotărât Bica, exact aşa a făcut.

FB: Păi d-asta… dacă nu au căzut la o… la un moment dat dacă nu au căzut la o înţelegere…

TB: A fost o înţelegere clară. Eu sunt absolut convins că a fost o înţelegere.

(...)

TB: Eu exact raportul care l-am făcut către domnul Tobă l-am făcut cu câteva zile înainte de a fi arestat, exact… deci, cu acelaşi conţinut şi către ministru şi către premier. Numai n-am mai apucat să le semnez, că am vrut să le trimit. Am zis nu se poate!

FB: Am înţeles că-l are, că i l-am dat eu.

TB: Da, bine. Eu nu ştiam, da. Deci nu se poate… deja au făcut şase luni şi…”