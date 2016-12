Şefi noi în agenţiile Agriculturii

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, a numit, ieri, noi şefi la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Agenţia Domeniilor Statului (ADS) şi Agenţia Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF). Potrivit ordinelor ministrului, Gheorghe Benu a fost numit director general al APIA, Dan Lucian Ştefan Mogoş a preluat postul de preşedinte al ADS, iar Adi Florinel Barbu este noul director general al ANIF. Gheorghe Benu, de 55 de ani, a absolvit Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini din Bucureşti, iar din 2009 a fost director general adjunct la APIA. Benu îl înlocuieşte în funcţie pe Florin Faur, aflat la conducerea APIA din 2006. Noul preşedinte al ADS are 36 de ani şi este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova. Fostul preşedinte al ADS, Bogdan George Ilea, a demisionat, în urmă cu aproximativ o lună. Premierul Victor Ponta declara la mijlocul lunii mai că va trimite Corpul de Control al Guvernului să verifice situaţia ADS, menţionând că instituţia are creanţe neîncasate de 375 milioane lei. Noul director general al ANIF are 31 de ani şi a absolvit Facultatea de Transporturi a Universităţii Politehnice Bucureşti. La finele lunii mai, ministrul Agriculturii a cerut demisia fostului director general al ANIF, Gheorghe Iordache, în urma unui control care a arătat că şeful instituţiei a semnat contracte pentru servicii de pază la preţuri de peste 13 ori mai mare decât al contractelor anterioare.