Șefii ANRP - salarii regești, performanțe demne de Somalia

21:14:27 / 07 Februarie 2016

Cine sunt evaluatorii si cine ii controleaza ?

Dar oare evaluarile astea supraapreciate de cine au fost facute ? De noi, oamenii de pe strada, sau de baietii corupti, pardon destepti, cu legaturi pana sus sus, si care duc la Udreea, Romccontrool ( cu a lui reprezentanta la varful Pnl, Pauull Vaass ( fosta pdl)), etc etc ? Vedem ca nu-i deranjeaza, in continuare, nimeni, ei isi vad de treaba nestingheriti? Ce conteaza ca atatia mafioti, pardon oameni apropiati de politicienii nostri din parlament sau guvern au devalizat tara ? Sa puna pe liste partidele tot astfel de oameni ca sa formam guvern apoi la Jilavaa.