Şefii inspectoratelor şcolare, înapoi la catedră

După ce, în ultimii ani, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, s-a plâns că sunt prea mulţi profesori în sistem şi a purces la concedierea celor consideraţi în plus, iar guvernanţii au tăiat salariile cadrelor didactice rămase pe motiv că sunt prea mari, anul şcolar 2011-2012 este ameninţat de criza catedrelor rămase vacante. La formarea fenomenului a contribuit şi nivelul slab de pregătire al candidaţilor din acest an la concursul de titularizare şi suplinire (pentru suplinitorii calificaţi), evaluări care au fost ocolite de cadrele didactice bine pregătite, care au preferat slujbe mai bine plătite. În stilul caracteristic, în loc să încerce să atragă, din nou, oameni de calitate în sistem, Funeriu a găsit o altă soluţie pentru ocuparea posturilor libere: inspectorii generali şi adjuncţi, precum şi cadrele didactice cu funcţii de conducere vor fi obligate să predea un anumit număr de ore, iar personalul calificat poate adăuga la normă plata cu ora. „Exclud ca în noul an şcolar să rămână clase fără profesor sau fără cadre didactice. Nu se va întâmpla acest lucru. Toate datele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului indică faptul că nu va exista nicio problemă privind ocuparea posturilor din sistem”, a declarat ministrul Educaţiei.

PREGĂTIRE DEFICITARĂ În acest scop, zilele trecute, demnitarul a emis un ordin prin care anula degrevările totale ale cadrelor didactice cu funcţii de conducere şi ale inspectorilor şcolari generali şi adjuncţi. Potrivit noului act normativ, aceştia vor trebui să predea între două şi patru ore pe săptămână. „Nu este un număr foarte mare de ore. Personal, mi se pare o idee bună, pentru că pot menţine contactul cu elevii”, a declarat inspectorul şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Maria Sorescu. Deşi numărul de ore nu este mare, dacă luăm în calcul faptul că directorii unităţilor de învăţământ, unităţilor conexe (palate cluburi sportive) şi inspectorii generali şi adjuncţi sunt în primul rând manageri, rezultă că, de multe ori, profesorii cu funcţii de conducere nu vor putea să-şi ţină orele. Chiar dacă ora va fi ţinută de un coleg, pregătirea elevilor va avea de suferit, lucru care se va vedea la evaluările naţionale, când ministrul Funeriu va da vina din nou pe elevi pentru că nu au vrut să înveţe şi pe profesori pentru că nu ştiu să predea (!?).