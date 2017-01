Şefii nu îl incriminează pe subalternul Claudiu Bucur

Procesul în care fostul angajat al Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi (SRPT) Constanţa, cms. Claudiu Bucur, este acuzat de luare de mită, iar Dănuţ Mitiş, de complicitate la aceeaşi infracţiune, a continuat, ieri, cu audierea a trei martori. Primul chemat în faţa instanţei a fost cms. şef Paraschiv Caliţoiu, şeful Serviciului Cercetări Penale din cadrul SRPT Constanţa. El a ţinut să accentueze cît de complex era cazul pe care Bucur îl instrumenta, dar, totodată, a precizat că nu a ştiut că subalternul lui a luat mită. „Aveam unele rezerve cu privire la apariţia în dosar a unei diagrame ce părea nereală, dar nu aveam niciun dubiu privitor la persoana lui Bucur!”, a declarat Caliţoiu. Un alt martor a fost cms. şef Traian Bureţea, din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale al SRPT Constanţa. Nici acesta nu a spus ceva incriminator la adresa lui Bucur, care a lucrat sub directa lui comandă, ci a relatat despre traseul dosarului, din momentul în care s-a primit reclamaţia de la Romtrans, pînă la arestarea lui Bucur. „La începutul lunii octombrie 2008, am fost sunat de Nicolae Olăreanu, pe atunci şef la Transporturi Navale Agigea, care mi-a adus la cunoştinţă că directorul SC Romtrans SA a reclamat că are probleme cu un transport de role metalice de la Galaţi şi că Secţia noastră trebuie să se ocupe de soluţionarea problemei. L-am desemnat pe cms. Claudiu Bucur, întrucît cauza era foarte complexă şi el era singurul specialist al biroului care se putea ocupa de rezolvarea plîngerii!”, a declarat Traian Bureţea. Cu privire la mita pe care Bucur a luat-o de la denunţător, Bureţea a susţinut că „nu a cunoscut, la acea dată, eventualele discuţii purtate de cms. Bucur şi denunţătorul Ion Alexandru referitoare la dosarul în cauză”. Al treilea martor audiat de instanţă a fost Minodora Marin, barmaniţă în localul lui Dănuţ Mitiş. „Pe Ion Alexandru îl cunoşteam pentru că a venit la bar şi era prieten cu patronul meu. Într-o zi, Ion Alexandru a venit în local şi, pentru că nu l-a găsit pe Mitiş, mi-a dat un plic cu 3.000 de euro pe care i l-am dat şefului meu cînd acesta a revenit în local. Ion Alexandru mi-a spus că banii sînt pentru o anumită persoană, fără să precizeze vreun nume!”, a afirmat femeia. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, în noiembrie 2008, Claudiu Bucur, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a pretins, prin intermediul lui Dănuţ Mitiş, o cunoştinţă comună a poliţistului şi a denunţătorului Ioan Alexandru, şi a primit, în mai multe tranşe, suma totală de 15.000 de euro. Banii i-au fost daţi de Ion Alexandru, patronul unei firme din Galaţi, pentru ca Bucur să dea o soluţie favorabilă într-un dosar penal în care era cercetat un angajat al societăţii administrate de denunţător. Pe 1 decembrie anul trecut, poliţistul Bucur a fost prins în flagrant de ofiţerii şi procurorii anticorupţie, pe drumul care duce spre localitatea constănţeană Hîrşova, după ce a primit 11.000 euro şi 4.000 lei, bani ce reprezentau a doua tranşă din suma cerută. A doua zi, Bucur a fost arestat de Curtea de Apel Bucureşti.