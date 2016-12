Şefii RATB se apără de DNA cu prime de vacanţă

Conducerea RATB va exprima un punct de vedere şi îşi va asuma public poziţia faţă de faptele constatate de Corpul de Control al premierului, dar numai după ce va primi raportul integral, a anunţat ieri regia. Reamintim că verificarea autorităţilor a relevat mai multe nereguli cu bani publici făcute de conducerea RATB între 2010 şi 2011. Atunci, deşi raporta profit zero, regia a aruncat peste 450.000 lei pe protocol (mâncare, băutură şi cafea pentru conducere şi stilouri Mont Blanc cu peniţă de aur şi platină, la 1.700 lei/bucata, pentru membrii CA). Ba mai mult, conducerea a acoperit pierderi de 12,1 milioane lei din fondurile destinate serviciului de transport public subvenţionat, prin schimbarea destinaţiei banilor, şi a comis nenumărate nereguli în atribuirea unor contracte de achiziţii. Pe moment, cei de la RATB se apără şi aruncă vina pe fosta conducere. Cât despre salariile fabuloase ale directorilor şi directoraşilor, regia are o explicaţie interesantă: au fost adunate şi primele de vacanţă care nu se acordă decât o singură dată pe an. În alte cazuri, autorităţile ar fi luat în calcul şi primele de pensionare, acordate, evident, o singură dată, mai spun oficialii RATB. În orice caz, documentul Corpului de Control va fi transmis, printre altele, DNA, primarului capitalei şi Curţii de Conturi.