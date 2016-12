Şefii regiunilor - aleşi indirect de consilieri şi primari

Subiectul regionalizării este readus în atenţia publicului, dar nu sub forma promovată de către pedelişti, care doreau desfiinţarea judeţelor. Reprezentanţii USL consideră că regiunile trebuie să fie autorităţi superioare judeţelor care să aibă putere de decizie în ceea ce priveşte proiectele regionale. Ideea regiunilor este cu atât mai bună cu cât există premisele unei absorbţii de fonduri europene mult mai consistente. De asemenea, regionalizarea urmăreşte şi acea descentralizare despre care se vorbeşte de atâţia ani. Premierul Ponta spune că ar prefera ca şefii viitoarelor regiuni de dezvoltare să fie aleşi de consilieri judeţeni, locali şi de primarii din zona respectivă, dar votul să fie pe baza unei norme de reprezentare, iar primul mandat al acestora să dureze de la sfârşitul acestui an până în 2016. ”Decizia rămâne să fie luată de Parlament. Propunerea mea este să fie aleşi indirect, să nu mai facem alegeri şi să cheltuim alţi bani”, a declarat Victor Ponta. Premierul a explicat că trebuie găsită o normă de reprezentare, pentru că nu poţi să laşi „ca primarul de la Craiova să aibă un vot, la fel ca primarul dintr-o comună cu o mie de locuitori”. Pentru ca regiunile de dezvoltare să intre în legalitate este nevoie de modificarea Constituţiei, pe care USL doreşte să o realizeze în toamna acestui an. „Conducerile regiunilor se pot alege imediat, fără campanie electorală şi fără cheltuieli, dacă referendumul de modificare a Constituţiei va fi în septembrie, oricând în octombrie se pot organiza alegeri pentru regiuni. Primul mandat trebuie să fie până în 2016\", a adăugat primul-ministru.