Şeful Biroului Vamal Constanţa-Sud Agigea vrea să fie audiat în şedinţă secretă

Magistraţii Tribunalului Constanţa l-au audiat, ieri, pe Iulian Teşeleanu, şeful Biroului Vamal Constanţa-Sud Agigea, ca martor în dosarul „Tona de cocaină”, aflat pe rolul acestei instanţe. Declaraţia lui Teşeleanu a mers bine pînă în momentul în care avocaţii celor trei acuzaţi au început să pună întrebări despre modalitatea în care procurorii DIICOT au efectuat controlul celor două containere în care s-a descoperit tona de cocaină. „Nu pot dezvălui care sînt procedurile confidenţiale ale organelor judiciare în astfel de cazuri, dacă le spun în şedinţă publică ar însemna să dau în vileag anumite aspecte pe care nu am voie să le spun. Pot să zic ce am făcut atunci numai în şedinţă fără public întrucît consider că aceste informaţii sînt secrete de serviciu şi ar putea afecta viitoarele anchete ale DIICOT. De exemplu, după cinci luni de la descoperirea celor 1.200 de kg de cocaină, am mai găsit 200 de kg folosind aceeaşi procedură, deci, cum aş putea să dezvălui?”, a afirmat Iulian Teşeleanu. Cu toate că procurorul de şedinţă de la DIICOT Constanţa a fost de acord să facă publice aceste informaţii, fiind vorba despre o acţiune consumată, Teşeleanu a refuzat categoric să spună ceva. În acest sens, instanţa a decis emiterea unor adrese către DIICOT Constanţa şi şi către Vamă pentru a afla dacă procedurile care au condus la depistarea tonei de cocaină pot fi dezvăluite public sau sînt secrete de serviciu. De asemenea, martorul a fost adus în faţa instanţei pentru a povesti ceea ce ştie despre acuzata din acest dosar, Elena Ramona Cioroabă. „Pe 24 decembrie 2008, a venit în biroul meu o domnişoară blondă, care m-a întrebat cum se face vămuirea unor mărfuri din China. I-am explicat procedura, însă ea a insistat să vorbim între patru ochi, avînd în vedere că în birou se mai afla o persoană. I-am spus domnişoarei că nu am timp pentru că este Crăciunul, însă i-am dat numărul de telefon ca să mă sune să ne vedem la o cafea şi să discutăm ce doreşte. M-a sunat a doua zi, dar nu am putut să ne întîlnim, a treia zi i-am respins apelul, apoi mi-a trimis un SMS în care îmi spunea că îi pare rău că nu dorisem să discut cu ea!”, a spus Teşeleanu. El a adăugat că poliţiştii de la Crimă Organizată au venit la Vamă pe 27 ianuarie 2009 şi i-au adus la cunoştinţă că există la Agigea două containere suspecte. La momentul percheziţiei, Teşeleanu a afirmat că a văzut-o pe Elena Ramona Cioroabă împreună cu anchetatorii. Şeful Vămii Constanţa-Sud Agigea a identificat-o pe Cioroabă ca fiind domnişoara blondă care l-a vizitat în decembrie 2008 şi care era asociata firmei din Tîrgu Jiu ce trebuia să primească cele două containere. Reamintim că, în acest dosar sînt arestate trei persoane pentru o contrabandă cu 1.200 de kg de cocaină descoperită, la începutul acestui an, în Portul Constanţa-Sud Agigea. Afacerea a fost scoasă la iveală după ce poliţiştii au oprit unul dintre containere în timp ce ieşea din Portul Agigea. Anchetatorii au stabilit că activitatea era coordonată de cetăţeanul spaniol Antonio Cano Alvarez, ajutat de Elena Ramona Cioroabă şi Adrian Vasile Chiribău. Cei doi l-au racolat pe cel de-al patrulea român, Matei Iacob, un gălăţean care avea sarcina de a înlesni efectuarea operaţiunilor vamale în Portul Constanţa-Sud Agigea. Procurorii DIICOT Constanţa, care i-au trimis în judecată pe cei trei, spun că, în urma percheziţiei informatice efectuate la calculatoarele Ramonei Elena Cioroabă, s-a aflat că ultimele cuvinte cheie căutate pe Google au fost „droguri”, „captură”, „cît îţi iei pentru trafic de droguri” şi alte informaţii despre legislaţia despre trafic de narcotice.