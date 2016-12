Şeful BNR economiseşte doar în valută

Guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, are doar depozite în valută, la BCR şi ING, potrivit declaraţiei de avere, publicată pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate. La BCR, Isărescu are două conturi curente, unul în lei, de 36.000 lei, şi altul în valută, de 138 euro. La ING, guvernatorul are un cont curent în lei, de 46.211 lei, şi unul în valută, cu doar 10 euro. În privinţa depozitelor, guvernatorul are două depozite în valută la BCR, unul de 14.200 euro şi altul de 5.138 dolari. La ING, Isărescu a depus 40.880 euro şi 6.764 dolari, potrivit declaraţiei de avere. Mesajul guvernatorului este clar - împrumutaţi-vă în lei, economisiţi în valută.