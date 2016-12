Șeful Cancelariei Prezidențiale, ambasador în Marea Britanie

07:53:33 / 08 Aprilie 2016

NE CONDUC IMPOSTORII

Superioritatea unei clase conducatoare este determinata de un proces sistematic si continuu de selectie . In Romania acest proces duce la selectia celor care , la scurt timp dupa numirea intr-o functie importanta , ajung la DNA , sau se dovedesc incompetenti . Tara asista la un vicleim de mascarici hotarati sa ia in râs toate institutiile ei fundamentale . Poporul romanesc indura si rabda politicianismul hraparet , corupt si incompetent . Pozitia fiecaruia trebuie sa fie rezultatul meritelor lui , nu pentru ca este clientul unui partid . Presa scrisa are un rol covarsitor in viata politica , in educarea cetateneasca , cu conditia sa existe un corp de jurnalisti de valoare , care sa manifeste o permanenta coimbativitate . De la o vreme constatam ca ziarele locale , cu mici si rare exceptii , se limiteaza doar la transmiterea unor stiri pe care le auzim toata ziaua la posturile de televiziune . Vrem o presa agresiva care sa spuna lucrurile pe sleau , fara menajamente . Nicolae Iorga (istoric si savant ) ca sa dam un exemplu , nu se sfia sa scrie la vremea sa , in perioada de dictatura regala : " Râtanul semidoct ajuns conducator de popor si cateaua turbata la menopauza transformata in zeiţă de câţiva impostori adulatori si carieristi , care se uitau cu luneta in vaginul Elenei Lupescu si gaseau inspiratii politice " . tanul seni