Şeful Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului, sechestrat

Şeful Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului, Bogdan Dima, a fost sechestrat, vineri, în chioşcul de lîngă Colegiul Naţional „Constantin Brătescu”. „Timp de cinci minute, reprezentantul magazinului a încuiat uşa. Nu a vrut să-mi arate actele magazinului, chiar dacă m-am legitimat şi am spus pentru ce mă aflu în unitatea sa”, a declarat Bogdan Dima. Comisarul şef a demarat acţiunea de control după ce a primit o reclamaţie din partea unui profesor al Colegiului Naţional, care se plîngea de faptul că elevilor li se vînd ţigări şi că unitatea se află la mai puţin de 500 de metri de colegiu, contrar prevederilor legale. „În permanenţă s-a ţipat la mine, am fost ameninţat că o să mi se facă dosar penal şi tot aşa”, a spus comisarul şef. Chiar dacă reprezentanţii Comisariatului au trimis înainte de control un elev să cumpere un pachet de ţigări, pentru a avea o dovadă în acest sens, cel care a vîndut ţigările nu a vrut să recunoască sub nicio formă că ar fi dat acea marfă copilului. Cel care se afla la acea dată în magazin a început să ţipe şi la ceilalţi doi comisari care au venit la scurt timp la control. Bogdan Dima a declarat că unitatea a fost „vizitată” şi de către reprezentanţii Gărzii Financiare, tocmai pentru că cei din magazin nu eliberau bonuri fiscale. „Chiar de faţă cu mine au vîndut unele produse fără să dea şi bonuri”, a adăugat comisarul şef. Unitatea a fost amendată cu 1.000 de lei, iar reprezentanţii au primit o invitaţie la sediul Comisariatului pentru a arăta toate actele pe baza cărora funcţionează chioşcul.