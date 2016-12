Şeful de la Drepturile Omului Constanţa, „escroc de meserie”!?

„Este un escroc de meserie”, susţin câteva persoane despre preşedintele Organizaţiei Internaţionale a Drepturilor Omului (OIDO) Constanţa, Solomon Avasilcăi. Fără să se cunoască între ele, câteva femei ne-au povestit cum au fost înşelate de acest individ care a reuşit să le câştige încrederea şi să le păgubească apoi sub numele organizaţiei pe care o conduce. Prima dintre femei care a avut curajul să dea cărţile pe faţă şi să nu se mai ascundă este Florica Niţă, care i-a închiriat acestui individ un apartament cu două camere, potrivit ei. Femeia spune că a minţit-o că Organizaţia lui va suporta cheltuielile şi, din decembrie şi până acum, nu a văzut niciun leu, iar la întreţinere s-au strâns peste 3.400 de lei restanţă. „Am încercat să vorbesc cu el dar nu s-a putut. I-am făcut plângere la Poliţie şi tot degeaba, aşa că l-am dat în judecată. Mi-a spus că el nu achită nicio întreţinere pentru că apartamentul nu e pe numele lui. Acum, îmi face tot felul de plângeri mincinoase la Poliţie”, a mai precizat Florica.

OIDO ŞI SEDIUL ÎNCHIRIAT Am încercat să stăm de vorbă cu acest personaj, aşa că am mers la sediul OIDO, din strada Decebal, nr. 82. Surpriză însă! Proprietara imobilului care îi închiriase lui Avasilcăi o cameră, unde să funcţioneze biroul organizaţiei, ne-a spus că a fost dat afară pentru că nu-şi plătise chiria de aproape patru luni, iar factura la lumină era neachitată de şase luni. „A venit aici acum un an şi jumătate, să-şi facă sediul Organizaţiei. Pe la el veneau, zilnic, diverşi oameni în vârstă şi unii dormeau aici noaptea. Cred că le lua bani pentru asta. A minţit că este absolvent de Drept, când el are numai opt clase. Merge pe la bisericile baptiste şi cere non-stop bani, chipurile pentru oameni în suferinţă”, a afirmat proprietara care nu a dorit să-şi spună numele. L-am căutat şi la celălalt sediu ce figurează pe site-ul instituţiei: I.C. Brătianu, nr. 73, dar acolo nu am găsit nicio organizaţie (!?).

ORGANIZAŢIE PENTRU BUZUNARUL PROPRIU? Am sunat pe unul dintre numerele de telefon înscrise pe site-ul OIDO. Ne-a răspuns o femeie care nu mai lucrează pentru Avasilcăi şi Organizaţia lui din cauză că, după cum ea a spus, „acest om nu este decât un şarlatan”. Sub protecţia anonimatului, femeia a povestit că Solomon Avasilcăi se folosea de OIDO pentru a-şi umple buzunarele cu bani şi că împotriva lui au fost depuse mai multe plângeri penale dar, de fiecare dată, a scăpat basma curată. „Am strâns bani pentru o fetiţă cu tetrapareză spastică, din Piatra. Nu era o sumă exagerată - puţin peste o mie de euro. Solomon le-a spus părinţilor fetei că organizaţia lui nu are niciun contract cu ei, aşa că nu este obligat să le dea nimic. Şi-a băgat banii în buzunar şi a plecat prin ţară, în plimbare”, a afirmat tânăra.

„NE VEDEM ÎN INSTANŢĂ” Într-un final, am făcut rost de numărul său de telefon şi l-am sunat. Tot ceea ce ne-a spus Avasilcăi a fost că „nimic din toate acestea nu e adevărat”. „Am să vă spun eu când mă întorc. Sunt plecat din judeţ acum”, a spus bărbatul. Apoi ne-a ameninţat: „Foarte bine că vreţi să scrieţi, dar aveţi grijă ce scrieţi pentru că ne vedem în Instanţă”!