Şeful de la Integritate a demisionat după reţinere

09:20:16 / 18 Martie 2015

a pus lupu sa pazeasca stana

Pui lupul la stana, prin asta s-a remarcat Traianu , a numit in functiile cele mai imp. ale statului personaje dubioase, hoti, betivi, consumatori de iarba cum e hahalera asta pe nume Horia, fara pregatire tocmai ca sa ii fie obedienti, si ex. sant f. multe ca Georgescu, Boc, Igas, Kovessi, Udrea, Boagiu, Ialomiteanu, Bodu, Brejnar , Pogea, prosti de bubuie dar pusi in functii de nici ei nu visau vreodata, Bodu seful Fiscului si el saracu nu stie sa extraga TVA, e de ras, dar mai degraba e de plans cine a ajuns sa ne conduca zeci de ani.Mizeria asta basista in loc sa fie ex. de om integru el era spagar notoriu de 75 de mil. de euro.