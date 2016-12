Şeful DIAS, pregătit de specialişti SWAT

ANTRENAŢI DE FBI. Timp de aproape două săptămâni, şeful DIAS Constanţa, cms. şef Emilian Moraru, s-a aflat în Florida, SUA, unde a participat la concursul organizat de forţele speciale SWAT (Special Weapons And Tactics). „La aceste evenimente au fost invitate şi echipe din Ungaria şi Suedia. Totodată, din Germania au venit instructori pentru a preda tehnici şi tactici folosite de forţele speciale germane“, a declarat cms. şef Emilian Moraru. Şeful DIAS spune că diferenţa dintre structurile americane şi cele române constă în statutul pe care poliţiştii americani îl au atât în societate, cât şi în cadrul structurilor din care fac parte, dar diferă foarte mult şi condiţiile de pregătire. „Trupele SWAT reprezintă soluţia unei situaţii de criză, de aceea luptătorii sunt foarte bine dotaţi din punctul de vedere al tehnicii de luptă. Se pune un accent foarte puternic pe pregătirea fizică, fiecare unitate de poliţie având în cadrul ei o sală de sport în care ofiţerii SWAT se pot pregăti. Acolo se pune problema salvării de vieţi omeneşti, problema de a fi cu adevărat în slujba comunităţii, de a proteja şi a servi cetăţeanul. Atunci când este nevoie de cheltuieli suplimentare pentru întreţinerea trupelor SWAT, comunitatea are grijă să investească în echipamentul lor sau în armament pentru că structura este subordonată administraţiei locale. Ne-au arătat foarte multe lucruri care au legătură cu realitatea, inclusiv cum se foloseşte un scut balistic. Am învăţat un limbaj al trupului pentru anumite situaţii, în special atunci când imobilele sunt prevăzute cu scări.”, a adăugat cms. şef Emilian Moraru. Şeful DIAS spune că le va arăta subalternilor săi tot ceea ce a învăţat în SUA. „Noi am fost pregătiţi de forţele SWAT ale FBI-ului şi concluzia finală a colegilor noşti din Statele Unite a fost că suntem foarte bine pregătiţi în România“, a mai spus Moraru.

OFIŢER SWAT ROMÂN. Şeful DIAS povesteşte că, pe toată perioada concursului, a fost o atmosferă destinsă şi că toţi cei care au participat erau conştienţi de faptul că acţiunile lor fac diferenţa dintre viaţă şi moarte. „Anul viitor, în aprilie, voi merge la New York, la următorul curs de pregătire SWAT. La acestă ultimă competiţie am ieşit, la individual, pe locul 25 din 53, iar la tirul cu scutul balistic am fost clasat pe locul întâi. M-am bucurat foarte mult pentru că am întâlnit acolo un poliţist de origine română. Ionuţ Comiveş are 32 de ani, s-a născut la Comăneşti, şi a plecat de la 18 ani în Florida. Este singurul român pe care l-am întâlnit în acestă perioadă şi este luptător SWAT“, a spus Moraru.