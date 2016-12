Șeful DIICOT despre dosarul lui Kovesi: „Așteptăm încă comisiile rogatorii“

Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, susține că vehicularea numelui afaceristului israelian Benny Steinmetz în dosarul în care se cercetează o eventuală încercare de intimidare a Laurei Codruța Kovesi este "deocamdată" fără fundament. "S-a vehiculat numele, dar deocamdată, din punctul nostru de vedere, fără un fundament", a declarat procurorul şef al DIICOT după ce s-a vehiculat în spaţiul public că ancheta parchetului ar duce către omul de afaceri Benny Steinmetz.

Şeful DIICOT a adăugat că în dosar se așteaptă acum rezultatele a două comisii rogatorii, din Israel și Marea Britanie. "Așteptăm încă comisiile rogatorii, avem semnale că vor veni în săptămânile care urmează. Am solicitat imagini video la Londra cu eventualul drum pe care o persoană pe care noi o cercetăm l-a făcut de la aeroport la firma care are sediul în Londra. Există mai multe persoane care au fost ascultate în dosar, în calitate de martori. E foarte important rezultatul comisiei rogatorii, în special cea din Israel, dar și cea din Marea Britanie. La cea din Israel am solicitat ascultarea mai multor persoane și evetual imagini și înregistrări, dacă partea israeliană va vrea să ni le pună la dispoziție", a adăugat procurorul șef al DIICOT.

Printre cei audiați ca martori în acest caz s-a numărat și omul de afaceri Dinu Pescariu, au declarat surse judiciare pentru Mediafax. Aceleaşi surse susţin că omul de afaceri se afla pe lista israelienilor privind persoanele care ar fi urmat să fie monitorizate.

În acest dosar procurorii DIICOT fac investigaţii asupra a doi angajaţi ai firmei Black Cube, Weiner Ron şi Geclowicz David, acuzaţi că au încercat să o spioneze pe Laura Codruţa Kovesi. Cei doi angajaţi ai firmei Black Cube au fost ţinuţi mai multe luni în stare de arest preventiv, acum ei aflându-se în arest la domiciliu. Procurorii DIICOT îi acuză desăvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, alterarea integrităţii datelor şi operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice.

Potrivit unor surse, şi Yossi Barkshtein, cel de-al treilea suspect în dosarul de spionaj al Laurei Codruţa Kovesi a primit de arestare în lipsă. Decizia nu este însă definitivă. Magistraţii de la Tribunal au luat această decizie în urma unei solicitări a procurorilor DIICOT. Considerat personaj cheie, Yossi Barkshtein a reuşit să părăsească România chiar înainte de reţinerea la Bucureşti a celorlalţi doi spioni Black Cube, companie suspectată că ar fi spionat-o pe şefa DNA. Procurorii anti-mafia susţin că israelianul a avut un rol important în investigaţiile pe care Black Cube le-a derulat în România.