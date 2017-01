Şeful Direcţiei Generale Anticorupţie declară război poliţiştilor manevraţi de interlopi

Şeful Inspectoratului General al Poliţiei Române, chestorul principal Dan Valentin Fătuloiu, afirma vineri, în timpul unei vizite fulger la malul mării, că are indicii cu privire la implicarea unor poliţişti constănţeni în protejarea membrilor grupărilor interlope. Referitor la declaraţia acestuia, procurorul Marian Sîntion, şeful Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), a declarat ieri: „Din punctul de vedere al dosarelor noi am fost foarte prezenţi în judeţul Constanţa pînă acum. Pot să spun că lucrăm foarte intens. Ca să dau doar cîteva exemple, mă voi referi la şeful Poliţiei Medgidia, adjunctul Secţiei 4 Poliţie Constanţa sau şeful Poliţiei Mamaia, care au fost demişi în urma activităţii derulate de noi împreună cu procurorii”. Poliţiştilor controlaţi de lumea interlopă, directorul general al DGA le-a transmis: „Noi vrem ca angajaţii Ministerului Administraţiei şi Internelor să fie cinstiţi şi să-şi facă treaba pentru că ei se află în serviciul public. Să se pună în slujba cetăţeanului pentru că de-asta îşi iau banii. Dacă nu, vor suporta consecinţele legii”. Ambele afirmaţii au fost făcute în contextul unui simpozion trilateral organizat la Bucureşti, la care au participat, timp de două zile, şefii Direcţiilor Generale Anticorupţie din România şi Bulgaria şi specialişti anticorupţie din Marea Britanie. Scopul principal al întîlnirii a fost îmbunătăţirea activităţii ofiţerilor anticorupţie din România şi Bulgaria prin intermediul schimbului de experienţă şi consultării lor cu specialiştii britanici.„Această întîlnire trilaterală ajută judeţul Constanţa pentru că acum nu mai există bariere impuse de diferite norme. O dată cu integrarea României şi Bulgariei în UE, comunicarea se realizează mult mai rapid şi deplasările fizice se fac mult mai uşor”, a adăugat directorul general DGA. Omologul său bulgar, Nikolay Spasov, a declarat: „Consider că problemele cu care România şi Bulgaria se confruntă la ora actuală sînt identice. Dezvoltarea instituţională a celor două ţări a fost asemănătoare. Criminalitatea are acelaşi fond, nu există particularităţi. Prin experienţa pe care am dobîndit-o, cred că putem învăţa multe unii de la alţii”.