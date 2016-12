Şeful fără funcţie al Direcţiei de Cultură ar putea fi evacuat forţat din instituţie

Prefectul Constanţei a anunţat că este posibil să solicite intervenţia forţelor de ordine pentru a elibera biroul şefului Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu, la conducerea căruia se încăpăţînează să rămînă în mod abuziv fostul director, Virgil Lungu. Motivaţia pe care o invocă acesta este o hotărîre de instanţă, care poate fi atacată cu recurs, şi care suspendă aplicarea Ordinului Ministrului Culturii de eliberare a sa din funcţia de director executiv al Direcţiei. Problema lui Lungu este că, deşi hotărîrea judecătorească suspendă executare ordinului de eliberare a sa din funcţia de director executiv pînă la soluţionarea cauzei, funcţia care face obiectul judecăţii nu mai există în organigrama Direcţiei. Ordonanţa 37/2009, intrată în vigoare pe 22 aprilie, desfiinţează funcţiile publice de director executiv, cu toate consecinţele legale, în toate instituţiile deconcentrate, scoţînd totodată foştii ocupanţi ai posturilor din rîndul funcţionarilor publici. Funcţiile de conducere radiate au fost înlocuite cu funcţii de director coordonator. Pe 4 mai, ministrul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Theodor Paleologu, a semnat Ordinul nr. 300, prin care, în urma concursului susţinut la Minister şi cîştigat cu punctajul maxim acordat, Daniela Ţurcanu Caruţiu a fost numită în funcţia de director coordonator. Noul director coordonator a întîmpinat însă mari dificultăţi atunci cînd s-a prezentat la post pentru a-şi prelua atribuţiile şi ştampila oficială a instituţiei. „Cînd m-am prezentat la sediul Direcţiei, Virgil Lungu, fostul director executiv, a spus că a acţionat în instanţă decizia de eliberare a sa din funcţie şi că a obţinut suspendarea executării Ordinului Ministrului de eliberare a sa din funcţie, dorind să rămînă pe funcţie pînă la soluţionarea definitivă a cauzei. Le-am explicat această situaţie ministrului Culturii, secretarului general al ministerului şi prefectului, care m-au sfătuit să-mi preiau funcţia pe care o deţin în mod legal, pentru că funcţia de director executiv nu mai există. L-am anunţat pe Virgil Lungu, ne-am întîlnit, am discutat toate aceste aspecte, urmînd ca ministerul de resort, prin Prefectura Constanţa, să rezolve situaţia. Am înţeles că Virgil Lungu utilizează în continuare însemnele instituţiei, ştampila, lucru pe care îl face însă pe propria-i răspundere”, a declarat directorul coordonator. Prefectul judeţului Constanţa, Tit-Liviu Brăiloiu, a anunţat ieri că, dacă va fi nevoie, va apela la forţele de ordine pentru a-l evacua pe directorul fără funcţie din Direcţia de Cultură. “Virgil Lungu trebuie să înţeleagă faptul că nu mai figurează pe statele Direcţiei de Cultură pentru că funcţia pe care a deţinut-o a fost desfiinţată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. Am impresia că domnul Virgil Lungu încearcă să ne spună că, dacă noi nu-l vrem, el ne vrea. Trebuie să ştie însă că noi nu îl vrem. Dacă va fi nevoie, vom apela la poliţie, jandarmi, DIAS şi la tot ceea ce este nevoie pentru ca Daniela Ţurcanu Caruţiu să îşi intre în drepturi”, a afirmat Brăiloiu.