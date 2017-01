Şeful FMI rămâne în arest preventiv

Dominique Strauss-Kahn va rămâne în arest preventiv la New York, până în 20 mai, data următoarei audieri, a decis judecătoarea Melissa Jackson, care a refuzat să permită eliberarea şefului FMI în schimbul unei cauţiuni de un milion de dolari, aşa cum au propus avocaţii săi. ”Sunt un judecător corect, pur şi simplu îmi este teamă că Strauss-Kahn va fugi”, a spus ea. Strauss-Kahn a încercat să discute cu magistratul, dar avocaţii săi l-au împiedicat. Acuzarea a avertizat că şeful FMI ar putea să fugă din SUA, întrucât nu există un tratat de extrădare între Franţa şi SUA. Avocaţii lui Strauss-Kahn au dat asigurări că acesta este dispus să rămână la New York, împreună cu fiica sa şi că respinge acuzaţiile. Ei au subliniat că oficialul nu a încercat să fugă din ţară şi că zborul său era rezervat de mult timp. Şeful FMI, în vârstă de 62 de ani, este cercetat pentru agresiune sexuală, viol şi sechestrare vizând o cameristă de la hotelul Sofitel din Manhattan, unde stătea acesta. El a fost arestat sâmbătă, în timp ce se afla la bordul unui avion ce urma să decoleze de pe aeroportul JFK, cu destinaţia Paris. A fost supus la o serie de teste medicale, duminică şi, potrivit unui raport al poliţiei, mai multe zgârieturi au fost descoperite pe corpul său. De asemenea, urme ADN (probabil spermă) au fost descoperite, fiind în curs de verificare şi comparare. Rezultatele acestor teste nu sunt aşteptate înainte de cinci zile.

Soţia lui Dominique Strauss-Kahn, jurnalista franceză Anne Sinclair, şi-a declarat totala încredere în soţul său, spunând că nu a crezut nicio clipă acuzaţiile care i se aduc şi fiind convinsă că i se va dovedi nevinovăţia. Cotidianul francez ”Le Monde” afirmă că Anne Sinclair ar fi fost sunată de soţul ei, sâmbătă, în timp ce acesta se îndrepta spre aeroportul JFK din New York. El ar fi spus că are o problemă gravă dar nu a menţionat agresarea cameristei. Presa se întreabă ce căuta şeful FMI la New York, sâmbătă, în condiţiile în care sediul FMI este la Washington, iar duminică avea o întâlnire cu Angela Merkel, la Berlin. Din acelaşi motiv, este neclar de ce s-a suit în cursa Air France cu destinaţia Paris.

• Avocaţi de top • Apărarea şefului FMI susţine că acesta a părăsit hotelul Sofitel din Manhattan, la prânz, cu o oră înainte de presupusa agresare a menajerei. În jurul orei 12.00, el ar fi cerut nota de plată şi a predat cheile la recepţie. După aceea, şeful FMI s-ar fi întâlnit cu fiica sa, pentru a lua prânzul la restaurant. Potrivit apărării, Strauss-Kahn ar fi luat apoi un taxi până la aeroport, unde şi-a dat seama că şi-a uitat unul dintre telefoanele mobile la hotel. El ar fi sunat la recepţie, ceea ce le-a permis poliţiştilor să intercepteze apelul şi să îl localizeze.

Unul dintre cei doi avocaţi care se ocupă de cazul şefului FMI, Benjamin Brafman, l-a apărat în 2004 pe Michael Jackson, când acesta a fost bănuit de agresiune sexuală împotriva unui adolescent. Benjamin Brafman, de 62 de ani, are în palmares mai multe achitări ale unor personalităţi din show-biz sau din sport. Sean P. Diddy Combs, Jay-Z, Peter Gatien, vedeta fotbalului american Plaxico Burress sunt alţi clienţi pe care i-a apărat. Celălalt avocat, William Taylor, este considerat unul dintre cei mai buni zece avocaţi în drept penal din Washington. De altfel, William Taylor îl cunoaşte bine pe directorul FMI. Vineri, înainte de izbucnirea scandalului, el fusese deja chemat în ajutor pentru a răspunde unor acuzaţii privind costumele costisitoare pe care le-ar purta DSK. William Taylor l-a apărat pe DSK şi când acesta a fost acuzat în legătură cu un presupus abuz de putere, în 2008, comis în cazul unei economiste ungare din echipa sa de la FMI, cu care avusese o relaţie.

• Încă o acuzaţie • O scriitoare franceză, Tristane Banon, a declarat că a fost agresată sexual în 2002, de Dominique Strauss-Kahn şi că intenţionează să depună o plângere în acest sens. În anul 2002, Tristane Banon, în vârstă de circa 20 de ani, a vrut să îi ia un interviu pentru o carte lui Dominique Strauss-Kahn şi ar fi fost atacată de acesta. Mama lui Banon, Anne Mansouret, un oficial local din Partidul Socialist, a declarat la sfârşitul săptămânii trecute că ea şi-a descurajat fiica să ia măsuri legale şi că în prezent îi pare rău pentru această decizie. Banon este fina celei de a doua soţii a lui Strauss-Kahn.

• Fără efect • Comisia Europeană a dat asigurări că acuzaţiile ce îl vizează pe directorul FMI nu vor avea impact asupra planurilor de salvare pentru ţările din zona euro, în special Grecia şi a apreciat ca prematură o dezbatere privind succesiunea sa. FMI a anunţat că al doilea oficial ca importanţă al instituţiei, John Lipsky, a preluat, de duminică, postul de director general, în lipsa şefului FMI.