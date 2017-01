Şeful Parchetului Curţii de Apel Constanţa se pensionează

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va lua în discuţie, la şedinţa de pe 10 septembrie, cererile de eliberare din funcţie, prin pensionare, înaintate de patru magistraţi din cadrul Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Constanţa, printre care şi şeful instituţiei, prim-procurorul Elena Vlad. „După 32 de ani de muncă în magistratură, am ajuns la concluzia că este cazul să ies la pensie şi să cedez locul altora care să se lupte cu situaţia critică din justiţia noastră. În ultima vreme, ca prim-procuror al Parchetului Curţii de Apel Constanţa, m-am confruntat cu mari probleme financiare la nivelul instituţiei. Nu am avut bani să achităm facturile de apă, gaze, electricitate şi telefonie şi am fost nevoită să-i rog pe furnizori să-mi trimită, pe datorie, hîrtie şi plicuri. A fost un stres mare din cauza notificărilor de la Enel, care ameninţau că taie lumina, penalităţi la toate facturile...!”, a declarat Elena Vlad, care a ocupat funcţia de şef al Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Constanţa din iunie 2008. Elena Vlad a cerut să fie pensionată începînd cu data de 1 octombrie. Tot de la Parchetul Curţii de Apel au formulat cereri de pensionare procurorii de şedinţă Mihaela Şerbu Vlad şi Mădălina Teodorescu, precum şi şeful Secţiei Penale, Marlena Călin. În locul celor trei magistraţi vor fi promovaţi procurori de la Parchetul Tribunalului, iar pentru funcţia de prim- procuror se va organiza concurs.