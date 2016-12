Şeful Poliţiei constănţene, implicat într-o tamponare

Şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), cms. şef Valentin Burlacu, a fost implicat vineri dimineaţă într-o tamponare. Totul s-a întâmplat pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă), în timp ce şeful Poliţiei Judeţului Constanţa se deplasa dinspre Constanţa către Medgidia, la bordul unui autoturism marca Audi, aparţinând IPJ Constanţa. „Nu eram eu la volan, eu mă aflam pe scaunul din dreapta faţă. Verificam valorile de trafic pentru că acesta s-a anunţat a fi cel mai aglomerat weekend de pe litoral de până acum. La un moment dat, am oprit în coloană şi, în secundele următoare, am fost loviţi din spate de un autocamion. Din fericire, în urma coliziunii nimeni nu a fost rănit. Vă spun sincer că mă bucur că ne-a acroşat pe noi pentru că maşina din faţa noastră era un Logan, iar pe bancheta din spate se afla un copil”, a declarat cms. şef Valentin Burlacu. Poliţiştii de la Rutieră au sosit imediat la locul tamponării şi i-au testat pe cei doi şoferi implicaţi în tamponare cu aparatul Drager, constatând că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a pleca la drum. Şoferul autocamionului le-a spus oamenilor legii că a rămas fără frâne. Audi-ul lovit a fost transportat vineri după-amiază, pe o platformă, la Bucureşti, acolo unde urmează să intre în reparaţii.