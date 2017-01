Şeful Poliţiei din Mihai Viteazu, prins în flagrant cînd lua mită

Flagrantul care a dus la reţinerea agentului şef adjunct Cosmin Iulian Burhală, şeful Postului de Poliţie din Mihai Viteazu, a fost organizat de DGA Constanţa, marţi după amiază, chiar în casa denunţătorului. Ofiţerii anticorupţie l-au reţinut pe Burhală după ce acesta primise de la Ion Drăgoi suma de 3,5 milioane de lei, pentru a-l scăpa pe fiul lui de un dosar penal în care era acuzat de conducere fără permis. Anchetatorii spun că şirul evenimentelor care au dus la organizarea flagrantului a început, anul acesta, pe 20 august, dată la care Cosmin Drăgoi a fost surprins de ag. şef adjunct Cosmin Iulian Burhală la volanul autoturismului Dacia cu numărul de înmatriculare CT 03 GHL, pe Drumul Judeţean 226, fără a avea permis de conducere. Zece zile mai tîrziu, Burhală a început urmărirea penală împotriva lui Drăgoi, măsura fiind confirmată de către Parchetul de pe lîngă Judecătoria Constanţa. Anchetatorii spun că, pe 11 septembie, şeful de post din Mihai Viteazu l-a audiat pe Cosmin Drăgoi în calitate de învinuit, iar ziua următoare a întocmit referat cu propunere de scoatere de sub urmărirea penală şi aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ. La sfîrşitul săptămînii trecute, Parchetul de pe lîngă Judecătoria Constanţa a dat curs propunerii poliţistului şi a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a lui Drăgoi şi amendarea acestuia cu un milion de lei. Probele care îl incriminează pe poliţist pentru luare de mită arată că, înainte de scoaterea de sub urmărirea penală, i-ar fi dat de înţeles lui Ion Drăgoi, tatăl tînărului cercetat, că trebuie să-i dea ceva pentru ca băiatul să nu aibă probleme. Ion Drăgoi i-ar fi promis poliţistului suma de 3 milioane de lei pentru a da o soluţie favorabilă, bani pe care poliţistul i-a luat a doua zi, tranzacţia petrecîndu-se în bucătăria de vară a familiei Drăgoi. Potrivit anchetatorilor, sîmbăta trecută, Cosmin Iulian Burhală i-ar fi cerut lui Drăgoi alţi bani, motivînd că pleacă în concediu. Drăgoi a fost de acord şi i-a promis trei milioane de lei şi i-a cerut să vină să ia banii peste cîteva zile, după care l-a denunţat pe poliţist la DGA. Marţi, şeful de post a trecut pe la locuinţa familiei Drăgoi pentru a-şi primi banii, fără să ştie că imobilul fusese împînzit de ofiţerii anticorupţie cu camere video şi microfoane. Cosmin Iulian Burhală a luat banii şi a plecat liniştit fără să-şi dea seama că afară era aşteptat de ofiţerii DGA Constanţa. Cazul a intrat în atenţia procurorilor Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa. În timpul audierilor, poliţistul a susţinut că banii reprezintă un împrumut pe care l-a solicitat familiei Drăgoi, întrucît avea probleme cu copilul care era bolnav. Procurorii constănţeni au propus instanţei arestarea preventivă a lui Burhală pentru luare de mită, poliţistul fiind acuzat şi de faptul că, prin intermediul părinţilor săi, ar fi făcut presiuni asupra familiei Drăgoi pentru ca aceştia să îşi schimbe declaraţiile. Anchetatorii spun că Eugen şi Mariana Burhală le-ar fi promis denunţătorilor suma de 100 de milioane de lei dacă vor spune că şeful de post le-a cerut, de fapt, un împrumut. Tribunalul Constanţa a respins aseară propunerea procurorilor şi a dispus cercetarea poliţistului în libertate.