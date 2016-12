Şeful Poliţiei Eforie, martor în proces

Tribunalul Constanţa a audiat, ieri, ultimul martor din dosarul a doi carderi constănţeni, Răzvan Alexandru Neagu şi Marius Lucian Lisandru. Şeful Poliţiei Eforie, cms. şef Gabriel Coteanu, a povestit cum un informator i-a anunţat telefonic că un Mercedes de culoare neagră a parcat în faţa unui bancomat Raiffeisen din Eforie Sud şi două persoane efectuează operaţiuni ilicite cu cardul. „Am mers imediat acolo, am încercat să blochez Mercedesul cu maşina mea, am coborât şi i-am bătut în geam şoferului, însă acesta a pornit cu spatele, cu viteză mare, l-am urmărit, însă la ieşire din Eforie Nord am fost nevoit să opresc pentru că cineva din Mercedes aruncase pe geam mai multe carduri şi bani!”, a povestit cms. şef Coteanu. Procurorul a solicitat condamnarea lui Neagu şi Lisandru la pedepse privative de libertate iar avocatul celor doi a cerut achitarea acestora. Instanţa a rămas în pronunţare. Potrivit actului de inculpare, pe 13 ianuarie 2006, Neagu şi Lisandru au falsificat un card şi au scos suma de 14,5 milioane de lei vechi dintr-un bancomat Raiffeisen din Eforie Sud.