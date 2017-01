Şeful Poliţiei Municipale Sibiu anunţă că se retrage din funcţie

Şeful Poliţiei Municipale Sibiu, comisarul Cristian Negru, a anunţat, luni seara, într-o conferinţă de presă la sediul IGPR, că se retrage din funcţie după ce numele său a fost vehiculat ca aparţinând persoanei care ar fi dat ordinul de împuşcare a ursului.

"Sunt aici pentru a clarifica anumite aspecte cu privire la intervenţia de la Sibiu. Repet, decizia luată în acest caz îmi aparţine, mi-o asum integral, dar îmi asum responsabilitatea, nu şi vinovăţia. Vinovăţia o poate stabili doar organul de anchetă. Decizia a fost luată în condiţiile în care singura instuţie care a avut reacţie a fost Poliţia Română. Referitor la afirmaţia cu privire la lovirea animalului cu maşina, nu îmi aparţine. Deşi pare crud spus, prioritatea noastră, a echipelor de intervenţie, a fost salvarea vieţii oamenilor şi, în subsidiar, salvarea vieţii animalului. Doresc să clarificăm toate aspectele. Mă retrag din conducerea Poliţiei Municipiului Sibiu, mă pun la dispozitia organelor de anchetă. Fac aces lucru din două motive. Pentru a exclude orice dubiu referitor la intervenţia mea în cadrul anchetei penale din poziţia pe care o deţin în prezent. Al doilea motiv, care este foarte important, iau această decizie în contextul ameninţărilor pe care le-am primit în ultimele 12 ore. Ameninţări la adresa familiei, soţiei şi la adresa copiilor. Am primit un telefon anonim pe telefonul de serviciu prin care mi se spunea că o să mi se răpească copiii şi vor fi supuşi la acelaşi tratament la care am supus noi animalul. Fac aproape 18 ani de poliţe, dintre care cei mai mulţi la Crimă Organizată. Pîna acum nu am fost ameninţat cum am fost în ultimele 12 ore", a declarat comisarul Cristian Negru.

Raportul întocmit de Corpul de Control al MAI cu privire la modul în care s-a intervenit pentru prinderea ursului din Sibiu arată, printre altele, că şeful Poliţiei Municipale a ordonat unui subaltern să dea cu maşina peste animal, înregistrarea de pe staţie fiind trimisă la Parchet

Ursul a fost ucis, miercuri, prin împușcare, după o operațiune de prindere care a durat mai multe ore. La aceasta au participat polițiști, pompieri, medici, vânători, angajați de la Direcția Silvică, DSV, jandarmi și chiar prefectul orașului.

Comisarul Cristian Negru, şeful Serviciului Cabinet din cadrul Poliţiei Sibiu, fusese împuternicit la comanda Poliţiei Municipiului Sibiu pentru o perioadă de şase luni, mandat care ar fi expirat la începutul anului viitor.

Cristian Negru conduce Serviciul Cabinet din cadrul Inspectoratului de Poliţie Sibiu din luna octombrie 2014, iar înainte de a veni la Sibiu a fost şeful Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia.