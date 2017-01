Şeful Poliţiei Neptun, acuzat că ar fi cerut şpagă

Pentru a face faţă valului de turişti care sosesc în fiecare vară pe litoral, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) detaşează pentru sezonul estival cîteva sute de poliţişti din toată ţara. O parte dintre aceştia au suplimentat, în această vară, personalul Postului de Poliţie din staţiunea Neptun. La plecare, unul dintre detaşaţi s-a plîns Sindicatului Poliţiştilor şi Vameşilor PRO LEX, reclamînd că şeful Poliţiei Neptun, cms. Niculae Negrilă, i-ar fi cerut trei milioane de lei pentru a-i elibera pistolul şi a-i semna ordinul de serviciu. “Cms. Negrilă i-a cerut poliţistului detaşat, membru PRO LEX, şase milioane de lei pentru a-l lăsa să plece acasă. Şeful Poliţiei Neptun a invocat faptul că din dotarea maşinii pe care agentul a lucrat pe timpul verii lipseşte o lanternă a cărei valoare este exact şase milioane”, a declarat Vasile Lincu, preşedintele PRO LEX. El susţine că acelaşi lucru l-a făcut şi cu alţi zece detaşaţi din staţiunea Neptun. Lincu a adăugat că, în situaţia în care lanternele ar fi lipsit, conform legii poliţiştilor, niciun om al legii nu are voie să încaseze bani sau să efectueze achiziţii pentru o instituţie a statului. “Pentru a se recupera prejudiciul, Negrilă ar fi trebuit să sesizeze Consiliul de Disciplină, care în urma unei anchete administrative ar fi stabilit cine se face vinovat de dispariţia lanternei. Acelaşi consiliu l-ar fi sancţionat pe cel responsabil şi l-ar fi obligat la plata pagubelor, după care Serviciul Administrativ s-ar fi ocupat de achiziţionarea lanternei respective”, a precizat Vasile Lincu. Plîngerea a venit din partea ag. şef Adrian Pais, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Mureş. Sindicatul PRO LEX a depus în numele acestuia o plîngere Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), solicitînd instituţiei să facă ancheta de rigoare şi să ia măsurile care se impun, cazul fiind preluat de către DGA Constanţa. “Într-adevăr am primit o plîngere din partea PRO LEX şi a ag. şef Adrian Pais. I-am audiat pe toţi cei care au fost detaşaţi pe timpul verii la Neptun, însă variantele prezentate de aceştia sînt diferite de cea a reclamantului. În prezent efectuăm cercetări pentru a stabili în ce condiţii şeful Poliţiei Neptun a solicitat diverse sume detaşaţilor de la malul mării”, a declarat insp. princ. Camil Manea, şeful Serviciului DGA Constanţa. Varianta celui incriminat de poliţiştii veniţi din alte judeţe este diferită de cea prezentată de Sindicatul PRO LEX. “La finalul sezonului am făcut un inventar al echipamentelor care au fost în dotarea detaşaţilor şi am constatat că din maşina pe care a lucrat ag. şef Adrian Pais lipseşte o lanternă în valoare de 161 euro. Acesta a spus că va achita contravaloarea pentru a putea înlocui lanterna lipsă. A venit la mine şi mi-a predat şase milioane de lei. De asemenea, mi-a înmînat şi un tabel nominal unde erau înscrise numele tuturor celor zece agenţi care lucraseră pe maşina respectivă, precum şi sumele date de fiecare. Astfel, Pais achitase trei milioane, iar restul cîte trei sute de mii de lei”, a declarat cms Niculae Negrilă. El susţine că ar fi folosit banii pentru achiziţionarea unei alte lanterne. “Nu le-am eliberat armele şi ordinele de serviciu pe 30 august deoarece sezonul estival s-a încheiat pe 31 august. Toată această problemă a fost anchetată şi de conducerea IPJ Constanţa precum şi de Consiliul de Disciplină”, a mai spus cms Negrilă. Contrar afirmaţiilor sale, comandantul IPJ Constanţa, cms şef Victor Popescu, susţine că nu ar şti nimic legat de această problemă. Şeful Postului de Poliţie din Neptun spune că este hotărît să dea în judecată Sindicatul PRO LEX deoarece –consideră el - i-a adus grave prejudicii de imagine.