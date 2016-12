Şeful Poliţiei Ovidiu s-a pensionat

După 30 de ani de activitate în structurile Poliţiei Române, şeful Poliţiei Ovidiu, cms. şef Vasile Oţăl, a decis să se pensioneze. „Am ieşit la pensie săptămîna trecută, după ce, timp de opt ani, m-am aflat la conducerea Poliţiei din Ovidiu. Am luat această decizie deoarece consider că e timpul să îi las şi pe cei tineri să îşi facă datoria. Din cîte ştiu eu, cred că am fost cel mai longeviv şef al unei poliţii din judeţul Constanţa”, a declarat cms. şef Oţăl. Pînă la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei rămasă vacantă, interimatul la conducerea Poliţiei Ovidiu va fi asigurat de scms. Vasile Sicrieru, care, pînă în prezent, a activat în cadrul Serviciului de Ordine Publică al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Cms. şef Vasile Oţăl a adăugat că sînt mulţi cei care doresc să preia frîiele Poliţiei Ovidiu şi vrea să le transmită succes pentru că localitatea nu este deloc una liniştită, iar evenimente apar aproape zilnic.