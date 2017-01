Şeful Poliţiei Române, nemulţumit de activitatea IPJ Constanţa

ATITUDINE CRITICĂ. Chestorul Liviu Popa, şeful Poliţiei Române, a afişat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Constanţa, alături de conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, o atitudine critică faţă de activitatea poliţiştilor constănţeni. „Trebuie să recunosc faptul că nu sunt mulţumit de activitatea per ansamblu a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, mai ales pentru că potenţialul poliţiştilor constănţeni îi obligă la mai mult. Am discutat în cadrul acestei vizite despre anumite particularităţi ale judeţului Constanţa şi despre problemele pe care le au poliţiştii de aici, pentru că dacă treaba nu merge, e clar că există probleme. Trebuie să admit, însă, faptul că evoluţia IPJ Constanţa nu este una îmbucurătoare pentru mine. Căutăm soluţii pentru a eficientiza activitatea acestei structuri teritoriale”, a declarat şeful Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). Chestorul Liviu Popa s-a arătat dezamăgit şi de prestaţia cms. şef Dumitru Catană în funcţia de şef al IPJ Constanţa. „Sunt nemulţumit de domnul Catană şi de activitatea sa. Pe de altă parte, sunt mulţumit de munca altor poliţişti constănţeni”, a mai spus chestorul Liviu Popa, care a adăugat că nu poate acorda un calificativ Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa pentru activitatea din acest an. El a dat asigurări şi că problemele de comunicare existente între reprezentanţii mass-media şi IPJ Constanţa vor fi rezolvate. „Voi trimite la Constanţa comunicatorii IGPR pentru a verifica ceea ce se întâmplă şi promit că, în două săptămâni, aceste disfuncţionalităţi vor fi rezolvate”, a declarat şeful IGPR.

„O PATĂ NEAGRĂ”. Despre cei trei poliţişti din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa care sunt cercetaţi pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, chestorul Liviu Popa a precizat: „Detest asemenea comportamente. Dacă se dovedeşte faptul că aceşti oameni sunt vinovaţi, să fie trimişi la închisoare. Eu nu mă pot pronunţa, însă, în legătură cu vinovăţia lor”. Şeful IGPR a mai spus că aşteaptă rezultatele anchetei interne demarate de IPJ Constanţa după ce doi minori, în vârstă de 12 şi 14 ani, încătuşaţi de lucrătorii Secţiei 4 Poliţie, au reuşit să fugă din unitate. „În primul rând, acei minori nu ar fi trebuit să fie încătuşaţi. Este clar problema ofiţerului de caz faptul că ei au putut fugi”, a declarat şeful Poliţiei Române. „La nivelul IPJ Constanţa se va reuni Consiliul de Disciplină care va analiza acest caz şi va lua măsurile ce se impun. E o pată neagră pe obrazul IPJ Constanţa”, a adăugat cms. şef Adrian Rapotan, adjunctul şefului IPJ Constanţa. În privinţa disponibilizărilor care urmează să se facă în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, chestorul Liviu Popa a precizat: „Aşteptăm ca legea să iasă din Parlament. Există încă dezbateri referitoare la criteriile pe baza cărora se va face evaluarea angajaţilor MAI”. Chestorul Liviu Popa a venit încă de marţi la Constanţa pentru a lua parte la un seminar de criminalistică, organizat în staţiunea Mamaia.