Şeful proxeneţilor de la „Pink Cats” a făcut circ în instanţă

11:42:12 / 01 Februarie 2014

Ptr necunoscatori

1. Femeia chiar e nevinovata!! O mintea saracu ala ca nu merge salonu ca se chinuie ca alearga toata ziua cand defapt el 1-2 milioane care le facea pe zi le spargea la pacanele la city la cazino, iar pe ea o mintea o punea sa faca credite sa isi plateasca chiria la salon.2. Cu treaba prostitutiei le-a interzis la fete sexul in camera!!! Nu putea sa stie ce fac alea in camera!3. Cat despre minore am inteles ca abea si una minora acolo aia are profil pe tagged si zice ca are 22 de ani si credeti-ma ca arata de 22 de ani!! Acum ca re ce nu i-o fii facut ala contract de angajare sau ceva de genu nu stiu ca din cate stiu toate fetele la el aveau contracte.3. Dna profesoaea chiar a gost naiva in ceea ce il priveste pe imbecil ca o mintea cu un mare talent ca are bani dati imprumut peste toti onclusiv MIE cca 1000 de lei si de-abia astept sa iasa afara sa il iau la suturi ca defapt e invers! Ce sa va zic un prost un bou un magnet un panglicar care distrigea banii la cazino la city park si un foarte mare mincinos!