Şeful RA-APPS: SGG a cerut o soluţie locativă pentru Băsescu şi a fost informat de Scroviştea

Traian Băsescu a fost mutat în apartamentul unei vile de la Scroviştea pentru maximum două luni, Secretariatul General al Guvernului (SGG) cerând găsirea unei soluţii pentru fostul preşedinte şi fiind informat vineri că problema a fost rezolvată, a declarat directorul RA-APPS, Georgian Surdu. Regia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) funcţionează în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului, iar Secretariatul General al Guvernului funcţionează în subordinea prim-ministrului, secretarul general al Guvernului având rang de ministru. Aseară, premierul Victor Ponta spunea că nu cunoaşte ce s-a întâmplat cu situaţia locativă a lui Băsescu, argumentând că Guvernul nu a discutat despre mutarea fostului preşedinte Traian Băsescu la Scroviştea şi că detalii trebuie solicitate la RA-APPS, regie subordonată direct Secretariatului General al Guvernului. Tot aseară, şeful RA-APPS, Georgian Surdu, a afirmat, însă, într-o intervenţie televizată, că Secretariatul General al Guvernului a fost informat despre mutarea lui Băsescu la Scroviştea. "În urma unor plângeri făcute de Băsescu la Secretariatul General al Guvernului, am primit de la SGG sarcina să rezolv problema. Rezolvarea problemei consta în identificarea unei locaţii, să fie acceptată şi atribuită pentru maximum două luni fostului preşedinte Traian Băsescu. Am propus Scroviştea şi am aprobat-o în Consiliul de Administraţie", a spus directorul RA-APPS, la Antena 3.