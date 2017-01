Șeful RAR Tulcea, trimis în judecată pentru luare de mită!

08:25:17 / 16 Decembrie 2015

spaga vs programare

Dar în constanta pe când? Ai o programare la RAR pt ora 10 intri la ora 13.... motivul? Îi vezi Cum te sfidează în fata,intra baga repede masina și termina în 5 minute.CINE? TOȚI SMENARII care se ocupa cu acte auto și samsarii de masini.ajung la ora 10 fără 20 la poarta,merg ca un om normal sa mi iau bonul de intrare... De la poarta începe nebunia,"aaa domne pai dacă termini pana în ora 14 sa zici Mulțumesc,ai 35 de mașini în fata"debusolat ies afară și nu înțeleg de ce se fac programările. .. În scurt timp și răspunsul,vine unu la poarta..."Baaa vezi cam 4 mașini"îi spune angajatului Rar de la poarta care da bonurile,"Și ia actele astea și fa programari și la astea ca nu am avut timp"și hop mașinile înăuntru pe linia unde se băgau tirurile... Vine un inginer micuț de statura,slab cu ochelari puțin cocoșat. .. samsaru Hai ia astea și fa-mă repede ca mă grăbesc. .. angajatul rar-ului Eu le fac dar ai ceva acolo?arata spre cărțile mașinilor. .. debusolat de toată nebunia pe care o văd mă duc înapoi la omul care da bonurile la poarta și îl întreb ce pot face sa termin totuși pana la 12... Și îmi spune foarte frumos pune în carte 50 de lei și încerc sa te ajut..asta așa dacă nu ai și altceva pe la mașină doar sa intri mai repede.... Nu aveam nimic la mașină dar nici nu am dat 50 de lei. Am ales sa fac poze la tot rândul de mașini în lusiv cele de pe linia tirurilor și sa stau la coada... intr un sfârșit la ora 14 am ieșit de pe linie... Și am mai așteptat circa 15 min sa-mI iau actele....oare RAR CONSTATA are legi speciale???După ce criterii funcționează? CEva este clar. DUPĂ PROGRAMARI NU!