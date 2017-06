Șeful RCS & RDS, urmărit penal pentru spălare de bani

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat, joi, că directorului RCS & RDS, Serghei Bulgac, i s-a adus la cunoştinţă faptul că este urmărit penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, anunţul iniţial fiind făcut de companie. Potrivit DNA, procurorii au finalizat procedura de aducere la cunoștință a învinuirii față de părțile cercetate, respectiv Serghei Bulgac, la data faptei director general al RDS & RCS, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani, SC RCS & RDS SA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită şi spălare de bani, SC BODU SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la luare de mită şi spălare de bani, dar şi SC INTEGRASOFT SRL, la data faptei deținută de SC RCS & RDS SA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la spălare de bani. Anterior, la 5 mai (și în aceeași cauză), DNA a dispus urmărirea penală față de următoarele persoane: Dumitru Dragomir, la data faptelor președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Ioan Bendei, la data faptelor administrator al SC RCS & RDS SA, Alexandru Oprea, la acea dată director general și președinte al consiliului de administrație al aceleiași companii de televiziune prin cablu, Mihai Dine, la data faptelor coordonator al activității juridice a SC RCS & RDS, Florin-Bogdan Bădiță, la data faptelor administrator al SC BODU SRL, și Bogdan-Dumitru Dragomir, la data faptelor asociat unic al SC BODU SRL. Procurorii au transmis că, în perioada aprilie 2009 - mai 2011, Dumitru Dragomir, în calitate de președinte al LFP, a pretins suma de 3,5 milioane euro (din care a primit 3,1 milioane euro) de la Ioan Bendei, administrator al SC RCS & RDS SA, în scopul atât de a îndeplini, cât și de a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle sale de serviciu, precum și de a îndeplini acte contrare acestora - „Banii respectivi au fost pretinși și primiți de inculpatul Dumitru Dragomir în contextul executării, în perioada respectivă, a unui contract de cesiune a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1, încheiat la 8 aprilie 2008 între LFP și un consorțiu constituit din două societăți comerciale, printre care și cea administrată de suspectul Ioan Bendei. Suma de bani a fost disimulată ulterior, sub forma unor plăți făcute într-un contract de asociere în participațiune, încheiat între SC BODU SRL (controlată de Dumitru Dragomir) și compania de televiziune prin cablu“. Potrivit DNA, ulterior, între 2015 și 2016, părțile implicate au acționat pentru spălarea banilor și curățarea faptelor de caracterul infracțional. Lesne de înțeles că, după acest comunicat, titlurile Digi, listată la bursa de la București în urmă cu două zile, au scăzut.