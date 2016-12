Şeful şi menta

Şefului îi place să-l gâdili tot timpul în zona centrală a guşei, acolo unde se presupune că dumnealui depozitează stocul personal de mărgele roşii, vorba aia, ca ale mele. Ca să se afirme plenar în viaţa de zi cu zi, afişează o greaţă permanentă. Cum s-ar spune, este băşicat până peste poate. Se strâmbă de parcă i s-au încurcat, dintr-o eroare de pilotaj, toate maţele şi acum caută un lighean. Când vorbeşte cu subalternii săi, se caţără cât mai sus. Dacă ar putea, ar planta un plop în biroul său, ca să aibă de unde să se răstească la populaţia oropsită, cum le spune el angajaţilor. “Bă, murăturilor”, atenţie, reprezintă capitolul esenţial al filozofiei sale personale. Şeful se crede în toate cele ce sunt. De aceea, în anumite ipostaze, se comportă ca şi cum i-ai aparţine. Nu îndrăzneşte să se compare cu fabricile şi uzinele patriei, precum preşedintele, dar, sigur, ar vrea să fie pe aproape… Şeful le ştie pe toate. Nu există, practic, domeniu de activitate în care să nu-şi bage nasul frecvent. Cu lumânări cu tot. În cazul subalternului, i se recomandă să nu-l contrazică niciodată, chiar dacă datele pe care le prezintă sunt de-a dreptul imbecile. Şefului îi plac subalternii supuşi, puţin idioţi şi, pe cât posibil, în funcţie de condiţiile geografice, duşi cu pluta. De altfel, pentru el, pluta reprezintă simbolul inteligenţei celor aflaţi sub papucul său. Cunosc şefi care au măturat dintr-o instituţie toate minţile luminate, promovând în locul lor nişte catastrofe umane. Proştii îi asigură şefului o oarecare linişte sufletească. Mai ales cei de sub clar de lună. Şefului nu-i plac indivizii serioşi, cu studii superioare la zi. Ba, dimpotrivă, în compania lor, atunci când se nimereşte, îl calcă pe nervi. Aştia sunt singurii care îndrăznesc să-i întoarcă vorba şi, în funcţie de situaţia creată, să-l persifleze. Un alt personaj preferat al şefului este mototolul. Îi e mai mare dragul să-l vadă cum stă, ghebos şi oropsit, făcut grămadă, într-un colţ al biroului. Pentru şeful nostru, mototolul reprezintă ciuca miştourilor de tot felul, bătaia de joc a populaţiei active. În timp, unii dintre cei cu coloană vertebrală, într-o proporţie consistentă, au renunţat la statura lor, intrând în pielea mototolului. Ştiţi ce mi-a zis un individ? De când o face pe mototolul, lăsându-se călcat pe gură de şef, îi merge foarte bine. A fost promovat. Are un salariu foarte bun şi dispune de timp liber. Chiar dacă nu e în starea lui naturală, cetăţeanul recunoaşte că statutul de mototol i-a adus numeroase avantaje, în special de ordin material. Şefului îi mai plac sportivii de performanţă. La concret, gimnaştii care fac foarte bine podul de flori, că tot s-a reluat contrabanda cu ţigări… După cum am mai precizat, starea naturală a şefului este greaţa. Dacă nu-i convine ceva, nu te înghite nici cu o tonă de acritură! Fie ea şi lămâie. Din acest punct de vedere, şeful este citric. Ca să-l imite pe preşedinte, îşi bagă toată ziua pixul în ureche. Este ultima modă în materie de frecat menta.