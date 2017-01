“Şeful statului a făcut poliţie politică”

Liderul PC, Dan Voiculescu, a reluat ieri, într-o conferinţă de presă, afirmaţiile potrivit cărora şeful statului ar avea angajamente şi ar fi făcut note către Securitate, atrăgînd atenţia că mai mulţi oameni au căzut victime ale activităţii din acea perioadă a şefului statului: "Am afirmat că preşedintele a colaborat cu fosta Securitate. Îmi menţin afirmaţiile, chiar şi după declaraţia de ieri a preşedintelui. Din ultimele date, şeful statului a făcut şi poliţie politică". El i-a atras atenţia lui Băsescu că "sînt şi alţi oameni politici care nu au angajamente şi care nu au semnat note de colaborare cu Securitatea şi, ca atare, o măsură trebuie să fie egală pentru toată lumea". În opinia liderului PC, Băsescu "ar trebui să facă eforturi de memorie şi să-şi aducă aminte cîţi români au suferit de pe urma sa". Fără a-i da un termen pînă la care să recunoască o eventuală colaborare a sa cu Securitatea, Voiculescu i-a cerut şefului statului să iasă în faţa opiniei publice şi să facă precizări legate de trecutul său. Totodată, liderul conservatorilor a susţinut că nu este bucuros că preşedintele a făcut poliţie politică şi că serviciile secrete au fost discreditate în urma dosariadei din ultima perioadă. Întrebat unde ar trebui căutate dovezile care să ateste că Băsescu ar fi fost informator sau colaborator al fostei poliţii politice, Voiculescu a spus că aceste date pot fi găsite prin întoarcerea în timp: "Nu căutaţi documente, pentru că ele mai dispar, se mai ard. Căutaţi oameni". El a sugerat că cei interesaţi de trecutul lui Băsescu ar trebui să se informeze în legătură cu "perioada în care tatăl său s-a retras din armată". În plus, liderul PC a susţinut că nu are nici o dovadă împotriva şefului statului: "Nu poţi să aduci dovezi cînd inculpatul spune singur că are tone şi camioane de informaţii. Ce dovadă mai doriţi, decît cuvîntul preşedintelui". În final, el a arătat că şeful statului ar trebui "să aibă un dialog cu propria sa conştiinţă" şi astfel să ia o decizie în ceea ce priveşte trecutul său şi colaborarea cu Securitatea: "Eu voi avea răbdare, dar nu pînă la infinit".

În replică, vicepreşedintele PD Cezar Preda a declarat, ieri, că acuzaţiile de colaborare cu Securitatea pe care liderul PC, Dan Voiculescu, i le-a adus şefului statului fac parte dintr-un "şablon care a început să plictisească lumea", iar acest stil consacrat al conservatorilor îi va scoate din Parlament. Preda a susţinut că acuzaţiile lui Voiculescu nu reprezintă o noutate: "Este un şablon care a început să plictisească lumea. Cînd faci o declaraţie eşti viteaz, cînd ţi se cer probe dai înapoi şi spui că nu le ai şi că, de fapt, ai spus ce a zis preşedintele". El a adăugat că "acesta este stilul PC, stilul care i-a consacrat şi care îi va scoate cu siguranţă afară din Parlament, la noile alegeri".