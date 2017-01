Șeful Statului Major al armatei nord-coreene a fost executat

13:32:59 / 10 Februarie 2016

La ei exista Justitie, cine condamna la moarte ?

Pai mai nea Kim Jong-un, unde te crezi matale bre,in evul mediu ? Daca nu-ti place de cineva, de poporul tau, gata, condamnat la moarte ? Mai ramane sa te si creada lumea, sa postezi executiile pe You Tube, daca exista, sau daca se pot vedea din spatiul cosmic de pe satelitul dvs. pe care l-ati lansat proaspat in spatiul cosmic, hahalere nord coreene, imbecili cu totii, auzi tu daca nu razi asa cum trebuie in fata dicatatorului Kim Jung-un, poti sa fii executat ! Alo NATO, la voi nu se vede ce se-ntampla acolo in dictatura nord coreeana, ce asteptati, de ce nu le dati o racheta in sufrageria acestui imbecil international de Kim John-un ?