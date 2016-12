Şeful STS nu răspunde pentru eşecul din Apuseni

16:01:09 / 03 Februarie 2014

Pe cine alertam?

Esti cam pasional Baspunar.Matale te referi la semnalele de alerta date prin telefoanele fixe care pot fi localizate.Prin mobil este o problema cu acoperirea,plus de asta este o scula de comunicare si nicidecum de localizare..Necazul este ca singura localizare cu oarece eroare putea sa o faca cei care fac supraveghere prin radiolocatie,si al doilea mijloc precis , sigur si rapid este prin satelit.Orice aeronava ,chiar si navele maritime au o ,,scula''care intra la comanda sau automat in functiune si transmite date despre pozitia sinistrului catre un satelit. ,Satelitul transmite datele la un centru de comanda .Acest centru de comanda (care in cazul nostru se afla in Rusia)transmite datele catre un centru de coordonare cautare,cel mai apropiat de locul accidentului,respectiv Romania, care efectiv pleaca si cauta .Conditia este ca aceste scule ,sa existe la bord si sa functioneze.Cat despre coordonarea unor celule de criza conduse de Presedinte de felul Afganistan, si Haisam,acestea nu au nici in clin si nici in maneca cu situatia in discutie,,,Celulele ''conduse de Presedinte,au fost infiintate adhoc,pentru o perioada nedeterminata,in schimb acest centru de coordonare,cautare,salvare,trebuie sa functioneze permanent,cu conducere unica.Nedumerirea mea este de ce este nevoie ca un serviciu ,pasiv ,fara pericole, numai de observare ,sa fie condus de un general cu treei stele?